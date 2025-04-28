Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, son gününde de birbirinden özel etkinliklerle edebiyatseverleri buluşturmaya devam ediyor.Festival kapsamında, Türk edebiyatının değerli kalemleri Mukadder Gemici, Ömer Erdem ve Mehmet Narlı ile Nijeryalı yazar ToyinAdewale-Gabriel, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde edebiyatseverlerle bir araya geldi. “Edebiyatın Değiştirici Gücü” başlığıyla düzenlenen söyleşide, edebiyatın bireyler ve toplumlar üzerindeki etkisi, değişim yaratmadaki rolü ve sanatın dönüştürücü gücü farklı perspektiflerden ele alındı. Konuşmacılar, edebiyatın sadece bir anlatım aracı değil, aynı zamanda bir düşünce, bir direniş ve bir yenilenme biçimi olduğunu vurguladı. Program boyunca katılımcılar, hem derin felsefi tartışmalara hem de sıcak sohbetlere tanıklık etti.

“Edebiyat Bir Aynadır”

Programın konuklarından Mukadder Gemici, “Edebiyat, hayatı başka bir gözle görmemize, görünmeyeni hissetmemize imkân tanır. Küçük bir hikâye bazen bir toplumun kaderini değiştirecek duygulara yol açar. Değişim önce kelimelerle başlar, sonra kalplere ve davranışlara taşar” dedi. Diğer bir konuşmacı Ömer Erdem, “Edebiyat, insanın düşünce dünyasına kök salar; orada sorgulama, arayış ve yenilik tohumları eker. Yazdığımız her satır, içinde bulunduğumuz zamanı hem yansıtır hem de dönüştürür. Edebiyat bir aynadır ama o ayna yalnızca göstermez, değiştirir” diye konuştu.

“Kahramanmaraş’ta Evrensel Bağı Bir Kez Daha Hissettik”

Mehmet Narlı, “Bir toplumun kaderini değiştiren şey, bazen bir şairin cesur bir dizesi, bazen bir yazarın kaleme aldığı bir hikâye olur. Edebiyat, varoluşumuzun en derin katmanlarına dokunur ve orada sessizama güçlü bir değişim başlatır” dedi. ToyinAdewale-Gabriel de, “Edebiyat, sadece anlatı değil; hayatta kalmanın, direnmenin ve yeniden doğmanın bir biçimidir. Edebiyatın gücü, dilleri, sınırları, kültürleri aşarak bize ortak insan hikâyelerimizi hatırlatır. Burada, Kahramanmaraş’ta bu evrensel bağı bir kez daha hissettik” ifadelerini kaydetti.