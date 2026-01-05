Türkiye’nin UNESCO tarafından “Edebiyat Şehri” unvanıyla taçlandırılan Kahramanmaraş, Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleriyle edebiyat tutkunlarına dopdolu günler yaşatmayı sürdürüyor.

Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında farklı yaş gruplarından edebiyatseverleri buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 6 Ocak Salı günü edebiyat dolu bir programa ev sahipliği yapacak. Tarihçi ve yazar Dursun Gürlek, “Bir Kitap ve Kültür Muhafızı: Ali Emîrî” adlı söyleşisiyle edebiyatseverlerle buluşacak.

Katiphan’da gerçekleştirilecek programda Gürlek, Osmanlı’nın son döneminde kitap sevgisiyle öne çıkan ve kültür hayatına önemli katkılar sunan Ali Emîrî Efendi’nin yaşamını ve fikir dünyasını anlatacak.

Saat 19.00’da başlayacak söyleşi, sanatseverlere Ali Emîrî’yi farklı yönleriyle tanıma fırsatı sunacak. Katılımın sınırlı olduğu etkinlik için rezervasyonlar 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’a kadar 0535 108 13 81 numaralı telefondan yapılabilecek.