Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında, edebiyat dünyasının sevilen isimlerinden Vehbi Vakkasoğlu, 21 Mart Cuma günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde edebiyatseverlerle buluşacak.

Saat 21.00’da başlayacak söyleşide, yazdığı eserler ve katıldığı programlarla geniş bir okuyucu kitlesine hitap eden Vakkasoğlu; dünya ve ahiret hayatı dengesi, Ramazan ayının manevi boyutu ve insan ruhuna etkileri gibi pek çok konuyu farklı perspektiflerden ele alacak.

Katılımcılar, Ramazan ayının ruhuna uygun bir atmosferde, değerli yazarın bilgi ve tecrübelerinden faydalanma fırsatı yakalayacak. Manevi sohbetleriyle gönüllere dokunan Vehbi Vakkasoğlu’nun bu özel söyleşisi, Ramazan ayının ruhunu paylaşmak ve anlamını daha derinlemesine kavramak isteyenler için önemli bir fırsat sunacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayının manevi iklimini daha derinden hissettirecek söyleşiye tüm edebiyat ve kültür meraklılarının davetli olduğu belirtildi.