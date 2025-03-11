Vali Ünlüer, mesajında İstiklal Marşı’nın milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki yerini vurgulayarak, milli şair Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle andı.

“İstiklal Marşı Bağımsızlığımızın Nişanesidir”

Vali Ünlüer, İstiklal Marşı’nın Türk milletinin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan inancını ve cesaretini dizelere döken bir destan olduğunu belirterek, “İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu dönemlerinde, milletimizin hürriyet aşkını ve fedakârlığını dünyaya haykırmıştır. Bu eser, bağımsızlığımızın nişanesi ve birlik beraberliğimizin en güçlü ifadesidir” ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy’un, İstiklal Marşı’nı sadece bir şiir olarak değil, milletimizin özgürlüğe olan sarsılmaz inancını ve vatanına bağlılığını ölümsüzleştiren bir bağımsızlık beyannamesi olarak kaleme aldığını belirten Vali Ünlüer, genç nesillere milli ruhun aktarılmasının önemine dikkat çekti.

“Allah Bu Millete Bir Daha İstiklal Marşı Yazdırmasın”

Vali Ünlüer, Mehmet Akif Ersoy’un “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” sözünü hatırlatarak, bağımsızlığın ve vatan sevgisinin yeni nesillere anlatılması gerektiğini ifade etti. “İstiklal Marşı, geçmişimizin bir hatırası olmanın ötesinde, geleceğimize ışık tutan bir kutlu mirastır. Bizlere düşen en büyük görev, bu milli ruhu koruyarak bağımsızlığımızın kıymetini bilmektir” dedi.

Mesajının sonunda Vali Ünlüer, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u, aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmet ve minnetle anarak, milletimizin 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nü kutladı.