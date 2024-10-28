Şehrin imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için de yatırımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca çalışma gerçekleştirilen noktalardan birisi de Onikişubat’taYamaçtepe mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan 9301. Sokak oldu. Araç sirkülasyonunun yoğun olduğu arterde deforme olan ve darlığı sebebiyle ulaşımda konfor ve güvenliği olumsuz etkileyen kısımlar sıcak asfaltla tamir edilirken bölgede ulaşım konforu artırıldı. Genişletme çalışmaları ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol çizgisi, yaya geçitleri ve trafik işaretçileriyle yenilenen uygulamalarına başlandı. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla bölgede ulaşım standardı üst seviyeye çıkarılacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin ulaşım yatırımlarının artarak devam ettiği belirtildi.

Muhtar Can’dan Başkan Görgel’e Hizmet Teşekkürü

YamaçtepeMahalle Muhtarı Muhammet Anıl Can, “Mahallemize ulaşım sağlayan 9301. Sokağımızda ulaşım sorunumuz Büyükşehir Belediye Başkanımıza iletmiştik. Ekiplerin yönlendirmesi ve çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanmasıyla mahallemizin ulaşım konforu arttı. Fırat Görgel Başkanımıza şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ekipler Hızlı ve Etkin Çalışıyor

Mahalle sakinlerinden Hızır Yücel, “Başkanımız seçim öncesinde verdiği sözleri bir bir tutuyor. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.Esnaf Durdu Bıyıklı ise, “Mahallemize ulaşım sağlayan bu yol ekiplerin hızlı ve etkin çalışmaları ile çok güzel oldu. Başkanımız bizlere söz vermişti sözünü yerine getirdi.Fırat Görgel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.