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KASİAD hatıra ormanı projesi’nde fidanlar toprakla buluştu

Karbon ayak izi miktarının azaltılması, doğal ekosistemin korunarak insan sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ağaçlandırma faaliyetlerine bir nebze olsun katkıda bulunmak ve sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla 2021 yılı Ocak Ayında Yönetim Kurulumuz tarafından başlatılan “KASİAD Hatıra Ormanı” projesi 31 Mart 2022 Perşembe günü saat 16.00‘da Eski Kayseri Yolu Üzerindeki Andırın Yol Kavşağı’nda Orman İşletme Müdürlüğü ile müştereken düzenlenen fidan dikme etkinliğiyle gerçekleşti.

KASİAD hatıra ormanı projesi’nde fidanlar toprakla buluştu

KASİAD hatıra ormanı projesi’nde fidanlar toprakla buluştu

Karbon ayak izi miktarının azaltılması, doğal ekosistemin korunarak insan sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ağaçlandırma faaliyetlerine bir nebze olsun katkıda bulunmak ve sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla 2021 yılı Ocak Ayında Yönetim Kurulumuz tarafından başlatılan “KASİAD Hatıra Ormanı” projesi 31 Mart 2022 Perşembe günü saat 16.00‘da Eski Kayseri Yolu Üzerindeki Andırın Yol Kavşağı’nda Orman İşletme Müdürlüğü ile müştereken düzenlenen fidan dikme etkinliğiyle gerçekleşti.

01 Nisan 2022 Cuma 19:25
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Proje kapsamında geçtiğimiz yıl orman yangınlarında kaybedilen ağaçların yerini alabilmesi amacıyla binlerce fidanın toprakla buluştuğu fidan dikme törenine; Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mikail UTLU, 9 – 12’nci dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ali EMİROĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sn. Orhan ARİFİOĞLU, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Sefa ÖNGEL, Sn. İsmail NOHUTLU, Sn. İsmail KURTUL, Genç KASİAD Kurulu Başkanımız Sn. İsmail DİNÇER, Genel Sekreterimiz Sn. Ahmet GÖRGÜLÜ ve Orman Bölge Müdür V. Sn. Hakan DOĞAN, Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şube Müdürü Sn. Hüseyin AKÇAY, Onikişubat Orman İşletme Müdürü Sn. Mustafa KAVAK ile İlçe Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. UTLU, “Sn. Ali EMİROĞLU’nun döneminde başlayan bir projemizi üyelerimizin ve Orman Bölge Müdürlüğümüzün desteğiyle bugün hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje sayesinde geleceğe bir nebze nefes olabilirsek ne mutlu bize diyoruz. Bu etkinliğimizin bir sosyal sorumluluk projesi olarak diğer Sivil Toplum Kuruluşlarına da örnek olmasını temenni ediyor, geleceğe daha yeşil ve daha temiz bir çevre bırakmak istiyoruz. Bu bağlamda tüm üyelerimize, Orman Bölge Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Derneğimizin 9 – 12’nci dönemlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Sn. Ali EMİROĞLU ise, “Bir önceki dönemde kararını aldığımız KASİAD Hatıra Ormanı projesini gerçekleştirmek, hava şartları ve pandemi şartları nedeniyle, bugüne nasip oldu. Bizler bilhassa sanayiciler olarak her ne kadar çevreye karşı duyarlı olsak da tabiata ve bu tabiatı emanet edeceğimiz çocuklarımıza borcumuz var. Böyle bir etkinlikte yer alarak gerek ülkemize gerekse de gelecek nesillerimize bu borcu ödeme imkanı bulduğumuz için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

Onikişubat Orman İşletme Müdürü Sn. Mustafa KAVAK ise, “KASİAD sayesinde bulunduğumuz bölgeye 12 bin fidan dikimi gerçekleştirerek ülkemizde geçen yıl çıkan orman yangınlarının izlerini hep beraber sileceğiz inşallah. Bu bakımdan KASİAD’a sergilediği örnek davranıştan dolayı çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Katılımcıların beyanatlarından sonra fidan dikme aşamasına geçilerek hazırlanan fidelerin toprakla buluşmasının ardından etkinlik sona erdi.

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KASİAD Hatıra Ormanı Projesi’nde Fidanlar Toprakla Buluştu
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