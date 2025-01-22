Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını modernize etmek ve bölgeler arası erişimi artırmak amacıyla yol yapım ve yenileme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeni Sanayi Sitesi genişleme alanında Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, asfalt öncesi zemin iyileştirme işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Ekiplerin kesintisiz sürdürdüğü faaliyetler sayesinde bölgede daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturulması hedefleniyor.

Altyapı Hatları Yenileniyor

KASKİ Genel Müdürlüğü de bölgede önemli altyapı yatırımlarını gerçekleştiriyor. KASKİ ekipleri, Yeni Sanayi Sitesi’ndeki su ve kanalizasyon sistemlerini yenileyerek bölgenin altyapı kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Bu çalışmaların, hem bölgedeki işletmelere hem de vatandaşlara uzun vadeli fayda sağlaması bekleniyor.

Yeni Sanayi Sitesi’nde Ulaşım Standardı Yükseliyor

Yeni Sanayi Sitesi’nin genişleme alanında sürdürülen yol yapım ve altyapı yenileme çalışmaları, bölgenin ulaşım standartlarını önemli ölçüde artıracak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge, hem esnaflar hem de şehir sakinleri için daha modern ve erişilebilir bir hale gelecek.

Esnaf ve Vatandaşlardan Teşekkür

Bölgede faaliyet gösteren esnaflar ve vatandaşlar, yapılan çalışmaların Yeni Sanayi Sitesi’nin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Ulaşım ve altyapı sorunlarının çözülmesiyle günlük yaşamlarının kolaylaşacağını ifade eden vatandaşlar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Yeni Sanayi Sitesi esnaflarından Necmettin Karanfil, “Daha önce burada ulaşımda sorunlar yaşıyorduk. Yol dar ve ulaşım konforu kötüydü. Yeni Sanayi Sitesi ve Kahramanmaraş hak ettiği hizmeti alıyor. Büyükşehir Belediyemize bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu. Selami Gök, “Sanayiye çok sık yolumuz düşüyor. Yollar dar olduğu için araçları park edecek yer bulamıyorduk ancak şimdi yollar genişletiliyor. Büyükşehir Belediyemizin emeklerine sağlık” dedi.