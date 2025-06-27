Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, mahalle halkının talep ve önerileri doğrudan dinlenirken, mahalle genelinde sürdürülen çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yenilenen yüzüyle mahalleye estetik ve işlevsel bir değer kazandıran Dulkadiroğlu Parkı, bu anlamlı toplantıya ev sahipliği yaptı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın Eşi Fatma Akpınar, Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk, belediye birim müdürleri, meclis üyeleri ile birlikte Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşem Akpınar ve parti yönetimi de katıldı. Toplantıda vatandaşlarla birebir görüşmeler yapılırken, sorunların çözümüne yönelik öneriler karşılıklı istişareyle ele alındı.

Toplantıda konuşan Başkan Akpınar, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın ve talepleri yerinde dinlemenin önemine vurgu yaparak, “Dulkadiroğlu’nu hem hizmetle hem muhabbetle inşa ediyoruz. Mahalle toplantılarımız, ilçemizin her köşesine eşit hizmet götürme gayretimizin en güzel örneklerinden biridir,” dedi.

Toplantıya katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Başkan Akpınar, yenilenen parklar ve sosyal alanlar aracılığıyla Dulkadiroğlu’nu daha yaşanabilir hale getirmeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.