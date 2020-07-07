"15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE MESAJIM VAR" VİDEO YARIŞMASI

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak lise öğrencilerine yönelik “Vatan ve Milleti için bir dönüm noktası olan 15 Temmuz’u unutturmamak, o gece şehit düşen vatandaşlarımıza vefa göstermek ve milli şuurumuzun gelişimine katkı sağlamak amacıyla “ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE MESAJIM VAR” Video yarışması düzenlenecektir.