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"15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE MESAJIM VAR" VİDEO YARIŞMASI

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak lise öğrencilerine yönelik “Vatan ve Milleti için bir dönüm noktası olan 15 Temmuz’u unutturmamak, o gece şehit düşen vatandaşlarımıza vefa göstermek ve milli şuurumuzun gelişimine katkı sağlamak amacıyla “ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE MESAJIM VAR”  Video yarışması düzenlenecektir.

"15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE MESAJIM VAR" VİDEO YARIŞMASI

"15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE MESAJIM VAR" VİDEO YARIŞMASI

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak lise öğrencilerine yönelik “Vatan ve Milleti için bir dönüm noktası olan 15 Temmuz’u unutturmamak, o gece şehit düşen vatandaşlarımıza vefa göstermek ve milli şuurumuzun gelişimine katkı sağlamak amacıyla “ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE MESAJIM VAR”  Video yarışması düzenlenecektir.

07 Temmuz 2020 Salı 12:43

????Başvuru
????6-22 Temmuz 2020

????Hedef Kitle
????2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemi Tüm Lise Öğrencileri

????Ödüller
????1. lik 1.000 TL
????2.lik 750 TL
????3.lük 500 TL

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Il Eğitim MüdürlüğüYarışma15 Temmuz
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