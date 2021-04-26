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1915 olayları soykırım değil ihanete karşılık tokatdır

"Türkiye olarak ABD Başkanı Biden'in 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamasını reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Herhangi bir meşruiyeti, hukuki ve bilimsel yetkisi olmayan bu açıklamayı hükümsüz buluyoruz. "

1915 olayları soykırım değil ihanete karşılık tokatdır

1915 olayları soykırım değil ihanete karşılık tokatdır

"Türkiye olarak ABD Başkanı Biden'in 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamasını reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Herhangi bir meşruiyeti, hukuki ve bilimsel yetkisi olmayan bu açıklamayı hükümsüz buluyoruz. "

26 Nisan 2021 Pazartesi 09:39
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"Ermeni diasporasının köksüz iftiralarına hizmet eden bu ifadenin açıkça ABD'nin iç siyasi hesaplamalarından kaynaklandığı açıktır. Bu sadece ters etki yaratan bir harekettir ve Ermenilerin içinde bulunduğu kötü duruma yardımcı olacak hiçbir şey yapmadığı gibi ABD'nin çıkarlarına da hizmet etmemektedir.

Biden yönetimi tarihi iç siyasi amaçlarla yanlış sunmayı seçtiğinden bu, ABD-Türkiye ilişkileri açısından gerçekten talihsiz bir durumdur. 1915 olaylarının trajediden başka herhangi bir şey olarak etiketlenmesi yanlış yönlendirilmiş ve yıkıcıdır. "

"Tarihimiz, farklı kültürlerin dahil edilmesi, bir arada yaşanması ve hoşgörüyle ilgilidir"

Türkiye'nin yaklaşık altı asır süren büyük bir imparatorluğun küllerinden çıktığını "Tarihimiz farklı kültürlerin iç içe geçmesi, bir arada yaşaması ve hoşgörüsüdür. Birinci Dünya Savaşı olayları Avrupa emperyalizmi bağlamında anlaşılmalıdır. ve bir imparatorluğun parçalanması."

Atalarının milyonlarca kişinin emperyalizmin boyunduruğundan kurtuluşu ve bağımsızlığı için savaşıp öldüğüne, söz konusu dönemin Osmanlı döneminde yaşayan pek çok etnik ve dini grup için trajedilerle ve üzüntülerle dolu olduğunu biliyoruz ve yüzyıllardır huzur içinde.

"Mevcut ABD yönetimi, dar siyasi kazanımlar için ulusumuzun mücadelelerini siyasi olarak yüklü bir isme indirgemeye çalışıyor"

Bu adımla mevcut ABD yönetimi, bölgedeki kardeşlerimizle paylaştığımız tarihin zenginliklerini ve karmaşıklıklarını takdir edemiyor, aynı zamanda ulusumuzun mücadelelerini dar için siyasi olarak yüklü bir isme indirgiyor. siyasi kazançlar sağlamaz.

Tarihimizin siyasi yanlış tanımlamaları, ortak kaderimizi paylaşanları korumaktan bizi caydırmayacaktır. "

"Ermenistan dahil hiçbir millete karşı kin ve düşmanlık beslemiyoruz"

Türkler ve Ermenilerin yüzyıllarca diğer birçok etnik ve dini grupla birlikte birlikte yaşadıklarını Birinci Dünya Savaşı sırasında milyonlarca Müslüman ve Hıristiyan Osmanlı tebasının emperyalizm ve savaşın dehşetini yaşamıştır.

Halen acılarını hatırladıklarını ve hatıralarını onurlandırdıklarını "Bu trajik olayların bugün komşularımızla ilişkilerimizi önceden belirlemesine de izin vermiyoruz. Ermenistan dahil hiçbir millete kin ve düşmanlık beslemiyoruz. Girişimlerimiz. Şimdiye kadar Ermenistan ile karşılıklı saygı temelinde ilişkilerimizi geliştirmek bunun kanıtıdır ve hiçbir diaspora grubu bu gerçeği değiştiremez. "

"Tartışılmaz gerçekler ile kötü niyetli lobi kampanyaları arasındaki büyük farkı fark etmelerini beklerdik"

"Washington onurlu tarihimize gölge düşürmeyi seçtiğinden, bir kez daha ABD ile ikili ilişkilerimiz açısından üzücü bir gün oldu. Bu kabul edilemez ve Biden yönetiminin 1915 olaylarını şu şekilde etiketlemesini kategorik olarak reddediyor ve şiddetle kınıyoruz soykırımı.

ABD bu açıklamayı yaparken yetkililer maalesef lobilerin taleplerine boyun eğdiler. Bu yetkililerin, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nun, geçmişte yaşanan acıların bazı ülkeler tarafından kısa vadeli siyasi amaçlarla kullanılmaması gerektiğini vurguladıkları yorumları dikkate almalarını beklerdik. ve tartışılmaz gerçekler ile kötü niyetli lobicilik kampanyaları arasındaki büyük farkı fark etmek.

Halkımızın çıkarları ve ulusal güvenliğimiz için her zaman yaptığımız gibi, müttefiklerimizle diyalog ve işbirliğine devam edeceğiz. Ancak milletimizin tarihini ve Türk halkının itibarını lekelemek için teşebbüslerde bulunmaktan da çekinmeyeceğiz.

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