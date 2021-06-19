2021’de 600 milyon tl yatırım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aksu TV’de yayınlanan “Haber Ötesi” programı özel oturumuna katıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve İl Başkanı Fırat Görgel’in de katıldığı program Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Tarihi Kale’den canlı yayınlandı.

Programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: “Kurtuluş mücadelemizin sembol mekanlarından birindeyiz. Kale’ye dair çocukluğumda pek çok anı var. O tahrip olmuş, atıl vaziyette kalmış yapının bugün hamdolsun restorasyonuyla birlikte tarihini yaşatacak bir mekan halini aldığını görüyorum” dedi.

Farklı İhtiyaçlara Hizmet Veriyoruz

Gerçekleşen yayında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör: “Göreve geldiğimizde her paydaşımızla tek tek istişare ettim. Eksikleri, beklentileri, talepleri önümüze bir yol haritası olarak çıkardık. Malumunuz iki merkez ilçemiz var. Bu ilçelerimizde yaşayan yaklaşık 600 bin nüfusumuz var. Tabi merkez haricinde 9 ilçemiz daha var. İlçe merkezlerinin, kırsalın, şehrin ihtiyaçları farklılaşabiliyor. Şuan hamdolsun Kahramanmaraş’ımızda kırsal bölgelerin su, kanalizasyon ve yol hizmet ihtiyaçlarında önemli bir aşama kaydetmiş durumdayız” dedi.

Mali Programla Güvenli Büyüme

Başkan Güngör konuşmasının devamında iki yıl içinde finansal kontrol ile ilgili atılan adımlardan bahsederek, “İnsan kaynakları ve mali disiplin konuları benim uzmanlık alanlarım.Biz dedik ki, sürdürülebilir bir mali programımız olsun.Bu şehrin aziz evlatları kaldıramayacağı bir borç yüküyle karşı karşıya kalmamalı. Tasarruf hizmetten kısma değildir. Tasarruf israfı ortadan kaldırmaktır.Mevcut haldeki mali yapı geçmiş borçlara dahi yetmiyordu. Bugün hamdolsun dev projeler üretebilen hatrı sayılır miktarda yatırım yapabilen bir hale getirmişiz çıkarmışız. Artık bütçemizin en büyük kısmı, asli sahibine; vatandaşlara yatırım olarak dönüyor” ifadelerine yer verdi

Önsen Projesi Bir İradenin Ürünü

Başkan Güngör ayrıca şehir planlamacılığında yeni hedeflere ilişkin, “Şehrimizin batı bölgesi artık imar noktasında belli bir doygunluğa ulaştı. Büyümeyi ve yeni nüfusu daha planlı, sosyal donatıların, yeşil alanların yoğun olduğu bir bölgede şekillendireceğiz. Şuan Önsen bölgemizde 60 bine yakın nüfus yaşıyor. Tekke Kentsel Dönüşüm projemiz ve yeni yapılarla birlikte burada gelecekte 150 bin nüfus öngörüyoruz. Tabi bölgemizdeki baraj kolu ulaşımı 22 kilometreye çıkarmış. Bu çerçevede ulaşım üzerinde projelendirdiğimiz bir yatırımımızın temelini bugün attık. Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolları projemizle şehir içi ulaşım 10 kilometre kısalacak. Aynı zamanda bölgemizin cazibesi ve ticari potansiyeli de artacak. Bu proje 75 milyonluk bir yatırım. Yani bizim yatırım bütçemizi beşte birine karşılık geliyor.Bugün yüklenici firmamızdan bir söz aldık. İnşallah yılsonuna kadar proje tamamlanacak. Şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Güçlü Koordinasyonla İlerliyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal programda yaptığı konuşmada iktidar ve yerel yönetim işbirliğinin şehre proje olarak yansıdığına işaret ederek: “Biz yıkıcı değil, yapıcı ve inşa edici siyasetimizle 19 yılda Türkiye’yi farklı bir yere getirdik. İşte Kahramanmaraş’a bu süre zarfında 47 Milyar TL yatırım yapmışız. Sadece ‘Edebiyat Yolu’ için toplamda 5 Milyar TL’nin üzerinde bir yatırım bedeli ayrılmış. Bunlar güçlü bir koordinasyonla, güçlü bir lider etrafında şekilleniyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi gök kubbede hoş bir sada bırakmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ise koordinasyon vurgusu yaptı. Görgel, “Atılan adımlar hemşehrilerimizden takdir görüyor. Bu memnuniyeti oluşturan süreç sıkı bir işbirliğiyle sağlanıyor. Biz vatandaşlarımızdan, bürokrasimize ve yürütme mercilerimize kadar şehrimizin kalkınması noktasında teşkilatımız, partimiz omuz omuza çalışıyoruz. Yalnızca Valilik Meydan Projesiyle alakalı önemli bir istişare süreci yürütüldü. Hükümetimiz partimiz, yerel yönetimlerimiz bir arada. İnşallah bu sürecin olumlu yansımalarını görmeye devam edeceğiz” cümlelerini aktardı.