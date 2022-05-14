21. Uluslararası İşletmecilik Kongresin KSÜ’de gerçekleşti!

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünün organizesinde 12-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongrenin açılış konuşmasını KSÜ Rektörü ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

Açılış konuşmasında üniversitemizle ilgili bilgiler veren Rektör Can, düzenlenen uluslararası önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek Uluslararası İşletmecilik Kongresinde ülkemizin ihtiyaçlarının belirlenmesi, şirketlerin ve çalışanların sorunlarının araştırılması ve çözümlenmesi ile ilgili faydalı neticeler alınacağını belirtti. “Yapılan çalışmaların ülkemize, şehrimize, üniversitemize ve akademi camiasına önemli kazanımlar katacağına inanıyorum.” diyen Rektör Can, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Uluslararası İşletmecilik Kongresi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Akdoğan yaptığı konuşmada kongre ile ilgili bilgiler vererek programda katılımcıların birbirleriyle etkileşimi sayesinde bilgilerini tazelediklerini ifade etti.

21. Uluslararası İşletmecilik Kongresi Dönem Başkanı Prof. Dr. İsmail Bakan ise yaptığı selamlama konuşmasında yurtdışından katılımlar için de çevrimiçi olarak gerçekleştirilen kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

26 farklı ülkeden işletmecilik alanının tüm disiplinlerinden bilim insanlarının bildirilerini sundukları kongre, alandaki gelişmeleri, trendleri, araştırmaları, fikirleri, uzmanlık ve deneyimleri paylaşmayı, karşılıklı bilgi paylaşımını ve işletmeciliğin toplum yaşamındaki önemi ve etkilerine ilişkin farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır. Kongrede ayrıca genç araştırmacıların farklı kurum veya ülkelerden araştırmacılarla iletişim kurmaları ve geleceğe ilişkin yeni çalışma ekiplerinin oluşturulması beklenmektedir.