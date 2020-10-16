21’nci Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı Başladı

Çalıştay’ın açılış konuşmasını Paleontoloji Stratigrafi Çalışma Grubunun Başkanlığını yürüten üniversitemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Güldemin Darbaş yaptı.

Çalıştayın daha önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasının planlandığını, ancak pandemiden dolayı “çevrimiçi” yapma kararı aldıklarını belirten Prof. Dr. Darbaş, pandemi süresince bilimsel çalışmalara ara verilmeden devam edildiğini, çalıştay hazırlıklarının sürdürüldüğünü ifade ederek, çalıştaya emek veren herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının devamında üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünsal söz alarak, paleontolojinin fosil bilimi olarak Yerküre’nin geçmişinin aydınlatılması ve bugünkü doğa olaylarının -örneğin küresel iklim değişimi – anlaşılmasında önemli olduğunu vurguladı ve son olarak başarılı bir çalıştay dileğini iletti.

Açılış konuşmalarının sonunda KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Kadir Saltalı, pandemi olmasaydı Paleontoloji Stratigrafi Çalışma Grubunu üniversitemizde ağırlıyor olmaktan mutluluk duyacaklarını belirterek, “Bir toprak bilimci olarak jeoloji bilmenin ne denli önemli olduğunu farkındayım” diyerek örneklerle Jeoloji Mühendisliği disiplininin uygulamalarda özellikle tarım işlerindeki önemine değindi.

Prof. Dr. Saltalı son olarak çalıştaya katılan herkesi tebrik ederek, çalıştayın başarılı ve verimli geçmesinini diledi.

Çalıştayda ayrıca, MTA Genel Müdürlüğü’nden bir koordinatör, TPAO Genel Müdür Yardımcısı ve Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı da söz aldı. Açılış konuşmalarından sonra çağrılı konuşmayla ilk oturum başlatıldı.

21. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı, her hafta Perşembe-Cuma günleri 19.00-21.00 saatleri arasında “çevrimiçi” olarak devam edecek ve çalıştay 06 Kasım. 2020’de gerçekleştirilecek oturumla son bulacaktır.

Ekteki programda bulunan ZOOM ID ve şifrelerinden dileyen herkes programı takip edebilir. Tüm öğretim üyesi ve öğrencilerimize duyurulur.

https://www.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=51760