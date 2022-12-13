3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin Lansmanı Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 – 25 Aralık tarihleri arasında 3’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri ile Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri Töreni’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Şairler Tepesi’nde düzenlenen toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, akademisyenler, şair ve yazarlar ile basın mensupları da yer aldı. Program, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen kültür sanat etkinlikleri ile 3’üncü Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri tanıtım filmlerinin gösterimi ile başladı.

Çeşitli Etkinlikler Edebiyatseverlerle Buluşacak

3’üncü Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’ne ilişkin bilgiler aktaran Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, “Etkinliğimizin açılışını 23 Aralık Cuma günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapacağız. Programda hem müzik dinletisi hem de şehrimizin önemli şairlerinin şiir dinletileri olacak. 24 Aralık Cumartesi ve 25 Aralık Pazar günü 6 önemli edebiyat oturumunu yine Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğiz. Oturumlarda; şehrimizden, ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından yazar, şair ve akademisyenler edebiyatseverlere seslenecek. 25 Aralık Pazar günü saat 19.00’da 3’üncüsünü gerçekleştireceğimiz Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri; şiir, öykü, düşünce, dergi, roman, çocuk edebiyatı ve yaşam boyu başarı ödülü olmak üzere 7 dalda sahiplerini bulacak” dedi.

Söyleyecek Sözümüz Var

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, burada yaptığı konuşmada, “Anadolu’muzun her şehrinin ayrı bir hikâyesi, kadim bir tarihi ve öne çıkan değerleri var. Kahramanmaraş’ımızın da öne çıkan değerlerinden bir tanesi şiir ve edebiyatın başkenti olması. Çünkü bizim söyleyecek sözümüz var. Bu kadim topraklar çok büyük şair, ozan ve yazarlar yetiştirmiştir. Gaziantep’in gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dâhil olmasının ardından Sayın Cumhurbaşkanımız, Kahramanmaraş’ımızın da uluslararası arenada şiir ve edebiyat kimliğiyle yer alması gerektiğini ifade etmişti. Şiir ve edebiyat alanında var olan değerimizi hak ettiği yere taşımak için gayret ediyoruz. Bunun için Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliğimizin bu yıl 3’üncüsü gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretçi Potansiyelimizi Artıracağız

Hayata geçirilen uluslararası etkinliklerin Kahramanmaraş’ın tanıtımına çok büyük katkı sağlayacağını belirten Güngör, “Kahramanmaraş’ımızın şiir ve edebiyat kimliğiyle oluşturacağımız markalaşma aynı zamanda diğer sektörlerimizin de uluslararası arenada tanıtılmasında çok büyük etki yaratacaktır. Şiir ve edebiyatın başkenti olan şehrimizde gerçekleştirdiğimiz uluslararası etkinlikler sayesinde şehrimize daha fazla misafir gelecek ve daha fazla tanıtım imkânımız olacak. Tüm sektörlerimiz de bundan payını alacaktır. Turizm verilerinde bu yıl konaklama sayımızın 500 binin üzerine çıkmış olduğunu görüyoruz. Bu da bizim için çok önemli bir veri. Gerçekleştireceğimiz uluslararası etkinliklerle ziyaretçi potansiyelimizi kısa sürede 2, orta vadede 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Emin Adımlarla İlerliyoruz

Başkan Güngör konuşmasının devamında, “Şiir ve edebiyat, bizim çok önemli değerlerimiz. Bu noktada 3’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliğimizin çok büyük etki yaratmasını bekliyoruz. Her yıl etkinliklerimizin kapasitesi artarak devam ediyor. Bu değerlerimizin uluslararası arenada daha fazla tanıtılmasını ve dünyanın en prestijli şiir ve edebiyat ödüllerinin verildiği bir şehir kimliğine bürünmesini istiyoruz. Hamdolsun bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte yüksek bir koordinasyonla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada da çeşitli akademiler düzenliyor, kitap ve dergiler çıkarıyor, kültür sanat etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Gerçekten bu çalışmalarımız da hem şehrimizde hem de ülkemizde çok ciddi karşılık görüyor. 4 önemli dergimiz ve 35 civarında yayınımız var. Bunlar artarak devam ediyor. Bizleri bu noktaya taşıyan tüm yazar ve şairlerimize teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.

Şiir ve Edebiyatımızdan İzler Taşıyor

Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin de bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Teras Kafe olarak bilinen ve Şairler Tepesi ismiyle markalaştırdığımız bu tesiste çok kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Bu tesis, Kahramanmaraş’ımızın şiir ve edebiyatın başkenti kimliğinden de izler taşıyor. Tesisimizde hizmet verecek olan restoran alanımızın adını Ahir Sofrası olarak belirledik. Çay bahçeleri ise Sezai Karakoç ve Abdurrahim Karakoç’un şiirlerinin isimlerini taşıyacak. Birinin ismi Bahçe Mihriban, diğerinin ise Bahçe Mona Roza olacak. Kahramanmaraş’ımıza yakışır, çok nezih bir mekân oldu” diye konuştu.

Şehrimizin Turizmine Hizmet Edecek

Turizm alanlarında devam eden çalışmalardan bahseden Güngör, “Çamlıca Sosyal Tesisi’nde de çalışmalarımız hızla sürüyor. Kaba inşaatı tamamlandı. İnşallah kısa süre içerisinde bu mekânı da Kahramanmaraş’ımıza kazandıracağız. Çınaraltı Sosyal Tesisi’nin bulunduğu alanda hayata geçireceğimiz projemizin ihale sürecini başlattık. 28 Aralık tarihinde ihalemizi gerçekleştireceğiz. İnşallah ihale aşamamızı tamamlamamızın ardından burada da çalışmalara başlayacağız. Kanlıdere Köprüsü’nün yanında 3 tarihi konağımız var. Kadıoğlu ve Hayrigül 1 – 2 konaklarımızda başlattığımız restorasyon çalışmalarımız sürüyor. Konaklama ve yeme içme mekânı olarak şehrimizin turizmine hizmet edecek” dedi.

Turizm Potansiyelimiz Daha da Artacak

Başkan Hayrettin Güngör konuşmasını, “Yedikuyular Kayak Merkezi’mizin standardını artırıyoruz. Konaklama ve yeme içme mekânlarını geliştiriyoruz. Aynı şekilde Ilıca’ya da yeni bir otel ve kongre merkezi kazandıracağız. Yeşilgöz’de çevre düzenleme çalışmalarımızı tamamladık ve 2’nci etap çalışmalarımıza başladık. Bölgeye yeni bir yeme içme mekânı kazandırıyoruz. Şehrimizin içerisinde kalan Gazi ve Aksu Kışlası’nın taşınması ve bu alanların dönüştürülmesi noktasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’mızla yaptığımız görüşmeler neticesinde ön mutabakat sağladık. Bu alanların da turizme kazandırılmasıyla şehrimize ayrı bir güzellik sağlayacağını ifade etmek istiyorum. İnşallah bu projelerimizle turizm potansiyelimiz daha da artacak” cümleleriyle noktaladı.