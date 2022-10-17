4 İlçede 25 Kilometrelik Yol Kahramanmaraş Büyükşehir’le Daha Konforlu Oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin tüm ilçelerinde gerçekleştirdiği ulaşım yatırımlarını birer birer tamamlıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen yol bakım ve onarım çalışmalarında bu defa adres Dulkadiroğlu, Çağlayancerit, Göksun ve Pazarcık ilçeleri oldu. İlçelerin 4 kırsal mahallesinde başlatılan çalışmalar tamamlanırken 15,5 kilometrelik yol baştan sona yenilendi. 3 mahallede ise yaklaşık 10 kilometrelik yol ağının yenilenmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Bölge muhtarları ise yapılan çalışmalardan memnun.

Dulkadiroğlu Kırsalı Daha Ulaşılabilir

Ekipler, Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz bölgesine ulaşım sağlayan Kılağlı Grup Yolu’nda asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki arterde genişlik 10 metreye yükseltilirken, temel hazırlıkları ve sıcak asfalt çalışmaları eşzamanlı olarak devam ediyor. Dulkadiroğlu’nun diğer bir kırsal mahallesi Bulanık ise çalışmaların tamamlandığı adresler arasında yer aldı. Mahalle içinden Küçüknacar, Beşenli ve Çağlayancerit’e uzanan stabilize grup yolunun genişliği 12 metreye çıkarılarak, sathi asfalt uygulamasıyla baştan sona yenilendi. Bulanık Muhtarı Ökkeş Kaya ise yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti, “Ben bölgem için bu çalışmanın asırlık bir yatırım olduğunu söyleyebilirim. Ulaşımımızı en az 5 kilometre kısalttı. Artık insanlar, karayolunu değil burayı tercih ediyor. Hem daha kısa, hem daha konforlu. Hayrettin Güngör başkanımdan Allah razı olsun” ifadeleriyle anlattı.

Çağlayancerit’ten Hizmet Teşekkürü

Ekipler Çağlayancerit ilçesinde de iki kırsal mahalle yolunda çalışmalarını tamamladı. Mahalle içi stabilize yolların 3 kilometrelik sathi asfalt çalışmasıyla yenilendiği Boylu’nun ulaşımı konforlu hale getirildi. Boylu Mahalle Muhtarı Mustafa Aslan, “Demiroluk ve Kadirler mevkide Büyükşehir Belediye’miz çalışmalarını tamamladı. Çok problemli bir yoldu, kış aylarında öğrenci ve işçi servisleri hareket edemiyordu. Boylu olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve işçilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu. İlçenin İstiklal Mahallesi’nde yer alan Gündeğmez mevkiinin arazi yolu da çalışmalar kapsamında iyileştirildi. Uğrak yaylalardan Ayranpınarı’na uzanan arazi yolunda, 5 kilometrelik bakım onarım çalışmaları tamamlandı. İlçede Engizek Mahallesi’nin 3 kilometre uzunluğundaki sarp yollarda sathi asfalt uygulamaları ise sürüyor.

Göksun’da O Arter Tamam

Ekipler Göksun ilçesinin tarım merkezlerinden Tombak Mahallesi’nde de çalışmaları tamamladı. Genişliği 3,5 metreden 7 metreye çıkarılan arter, 2,5 kilometre boyunca sıcak asfalt uygulamasıyla baştan aşağı yenilendi. Ulaşım standardı artırılan arter, Kahramanmaraş’ın önemli tarım ürünlerinden Göksun elmasının bölgeden sevkiyatını da kolaylaştıracak.

Pazarcık’ta Yumaklıcerit Yolu Yenileniyor

Pazarcık ilçesinin Yumaklıcerit Mahallesi de çalışmaların hızla sürdürüldüğü bir diğer adres oldu. Ekipler, mahalle içerisinde ulaşımı sağlayan ve deforme olduğu için ulaşım konforunu olumsuz etkileyen yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki arterde sıcak asfalt uygulamalarına süratle devam ediyor. Kısa süre içinde tamamlanması hedeflenen çalışmayla önemli bir ulaşım yatırımı daha bölgeye kazandırılmış olacak.