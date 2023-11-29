4. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat günleri başlıyor!

Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin bu yıl 4’üncüsünün gerçekleştirileceğini duyurdu.

2 – 10 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında; Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen yazar, şair ve akademisyenler edebiyatseverlerle buluşacak. Sayılı günlerin kaldığı 4. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’nde; yazar – okur buluşması, söyleşi, panel, konferans ve şiir dinletisi gibi onlarca etkinlik düzenlenecek. 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek programla başlayacak 4. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri, 10 Aralık Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programla noktalanacak. Ayrıca gerçekleştirilecek Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri Töreni’nde de çeşitli dallarda ödüller sahipleriyle buluşacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 4. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri etkinlik takvimine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/11/29/4-uluslararasi-kahramanmaras-siir-ve-edebiyat-gunleri internet adresinden ulaşılabileceği ve edebiyat rüzgârının eseceği programa tüm edebiyatseverlerin davetli olduğu belirtildi.