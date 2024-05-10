57. Piyade alayı şehitleri KSÜ Merkez Camii'nde anıldı!

Çanakkale Zaferi'nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayına ait Temsili Sancak25 Nisan’daConkbayırı’nda düzenlenen törenle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine (KSÜ) teslim edilmiş, KSÜ Senatosunda düzenlenen törende ‘Şehitler Alayı’ olarak da bilinen 57. Piyade Alayı’nın Çanakkale’de göstermiş olduğu kahramanlıkların düzenlenecek etkinlikler ile anlatılması kararlaştırılmıştı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Onikişubat İlçe Kaymakamı Salih Çiğdem, KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İ. Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan, Kahramanmaraş Müftü Vekili Mustafa Turgut, personel, öğrenciler ve vatandaşların iştirak ettiği mevlid-i şerif programını KSÜ İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları icra etti.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlid-i şerif, kasideler ve ilahiler okunurken başta 57. Piyade Alayı şehitleri olmak üzere vatan için canını feda eden tüm şehitlerimize ve deprem şehitlerine dualar edildi.

Yapılan duaların ardından kısa bir konuşma yapan Rektör Yasım “25 Nisan’da Çanakkale’de gerçekleştirilen ‘57. Alay Vefa Yürüyüşü’ ardından düzenlenen törenle 57. Piyade Alayı Temsili Sancağı üniversitemizi temsil eden öğrencilerimizceİzmir Ege Üniversitesinden teslim alınarak Kahramanmaraş’a getirildi. Sancak bir yıl boyunca üniversitemizde kalacak ve düzenlenecek çeşitli etkinlikler ile 57. Alayın kahramanlıkları ve fedakârlıkları anlatılacak.” açıklamalarında bulundu.

Kılınan Cuma namazının ardından namaz çıkışında çeşitli ikramlar dağıtıldı.