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Abdulkadir Konukoğlu: “Girişimcilikte bahane olmaz”

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “Girişimcilikte bahane olmaz. Genç girişimcilerimiz eğer emek vermezse, mücadele etmez ve çabuk sıkılırsa başarılı olamaz” dedi.

Abdulkadir Konukoğlu: “Girişimcilikte bahane olmaz”

Abdulkadir Konukoğlu: “Girişimcilikte bahane olmaz”

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “Girişimcilikte bahane olmaz. Genç girişimcilerimiz eğer emek vermezse, mücadele etmez ve çabuk sıkılırsa başarılı olamaz” dedi.

24 Haziran 2021 Perşembe 18:47
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Üniversitesi Genç Girişimci Merkezi ile Kanal Ekonomi iş birliğinde düzenlenen “Akademik Girişimcilik Zirvesi” SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Türkiye’nin yedi bölgesinde bulunan dokuz farklı üniversiteden, girişimcilik alanında uzman girişimci akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.

Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu’nun yönetiminde gerçekleştirilen zirvenin birinci oturumunda SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye’de son dönemde girişimci sayısında artış yaşandığını belirten Konukoğlu, “Gençlerimiz girişimcilikten korkmasınlar. Kapıdan kovsalar pencereden gireceksiniz. Pencereden kovsalar kapıdan gireceksiniz. Bin sefer konuşup bir sefer işi koparırsınız. Girişimcilikte bahane olmaz. Genç girişimcilerimiz eğer uğraşmazsa, emek vermezse, mücadele etmezse, çabuk sıkılırsa yapacağı işi yapamaz ve başarı elde edemez” ifadelerini kullandı.

Kadın girişimcilerin mücadele konusunda erkeklerden daha azimli olduğunu dile getiren Konukoğlu, “Kadın girişimcilerimiz kadınların içgüdüsünden olsa gerek mücadele konusunda erkeklere göre daha azimliler, bizler biraz çabuk bıkıyoruz gibi geliyor” diye konuştu.

Gençlerin mezun olduktan sonra ne yapacağı konusunda zaman zaman ümitsizliğe düştüğünü anımsatan Konukoğlu, gençlere şu önerilerde bulundu:

“Bazı genç arkadaşlarımızda üniversitenin son dönemlerinde bir ümitsizlik oluyor. Mezun olduğumda ne yapacağım demeyi bırakıp başarılı olacaklarına inanarak yılmadan mücadele etmeliler. Belki birkaç kez denemek durumunda kalabilirler ama önünde sonunda başaracaklarından şüphe duymasınlar.

Gençlerimiz asla pes etmesinler, çok çalışıp mücadele etsinler. Üniversitelerimiz nitelikli eğitim veriyor. Gençler teknolojiye yetişkinliklere göre daha hakim. Bilgiye erişimin kolay olduğu bir dönemde gençlerimiz bu fırsatları iyi değerlendirmeli. Teknolojiyi verimli ve doğru kullanan gençlerimiz başarılı birer girişimci olabilirler. Babam Sani Konukoğlu ‘Mal alacağımız veya bir işe gireceksiniz. Geç kaldık diye bir şey yok. Başladığınız gün en erken gündür’ derdi.”

Üniversite- sanayi iş birliği konusunda son yıllarda önemli çalışmalar yapıldığını ve bu konuda ciddi ilerleme sağlandığına anlatan Konukoğlu, “Son yıllarda üniversite- sanayi işbirliği her gün daha ileriye gidiyor. Bu yönde ciddi yol alındığını görüyoruz. Üniversite- sanayi iş birliğiyle birlikte girişimci sayısı da artmaya başladı. Son dönemlerde özellikle kadın girişimcilerimizde ciddi artışlar gözlemliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı da konuşmasında üniversitenin çalışmaları ve yürüttüğü projelerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Prof. Dr. Dağlı, gençleri dinlemek gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, “Gençlerin kendilerini ifade etmelerini sağlamalıyız ve her zaman teşvik etmeliyiz. Ekip çalışması yapmalarını desteklemeliyiz” diye konuştu.

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Abdulkadir Konukoğlu: “Girişimcilikte Bahane Olmaz”
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