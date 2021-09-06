Açık Hava Etkinlikleri Bugün Türkoğlu’nda

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi düzenlediği “Açık Hava Etkinlikleri” ile ilçelerde vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor.
Pazarcık, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Afşin ve Göksun’da gerçekleştirilen etkinlikler, bugün Türkoğlu ilçesinde sanatseverlerle buluşacak. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı’nın eserleriyle renk katacağı etkinliklerde, 15 Temmuz’daki demokrasi direnişini beyaz perdeye taşıyan “Şafak Vakti” adlı film de ücretsiz gösterilecek. Türkoğlu’nun “Millet Meydanı” mevkiinde 6 Eylül Pazartesi (Bugün) gerçekleşecek etkinlikler, saat 20.00’da başlayacak.