Adalet Bakanı Tunç’dan Kahramanmaraş’a tam destek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kahramanmaraş Milletvekilleri, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u makamında ziyaret ederek, Kahramanmaraş’ta yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sırasında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş’ta kendilerine gösterilen misafirperverliğe teşekkür ederek, “Özellikle Kahramanmaraş'ımızın depremde ağır hasar görmesi ve sonrasında inşaat süreciyle ilgili yoğun bir çalışma içerisindesiniz. Adalet Bakanlığı olarak da bizler sizlerle başından beri yaptığımız neticesinde Kahramanmaraş merkez ve ilçelerle ilgili önemli çalışmaları birlikte yürütmeye devam ediyoruz. Tabii Elbistan'daki 700 kişilik cezaevimizin yıkılması sonrası bir problem oluşmuştu. Bunu Kahramanmaraş ziyaretimizde de sizler özellikle dile getirmişsiniz. Ondan sonra yaptığımız çalışmalarda Elbistan 700 kişi kapasiteli E-tipi cezaevimizin yerine 1322 kişi kapasiteli L Tipi 480 kişilik açık cezaevi olmak 1802 kapasiteli yeni bir cezaevini yatırım programına teklif ettik. Arsa problemimiz yok, bu noktada arsa konusunda sayın bakanımız Vahit Kirişçi bakanımız, çok değerli milletvekillerimiz gayret gösterdiler ve Elbistan'ımıza yeni bir cezaevi hatta eski cezaevinin neredeyse üç katı büyüklüğünde ve cezaevinin kazandırılması noktasında bir kampüs kazandırılması noktasında ben destekleriniz için öncelikle teşekkür ediyorum” dedi.

Yılmaz Tunç, açıklamasının devamında: “Tabii orada çalışan 190 bizim memurumuz personelimiz vardı, bunların başka cezaevlerine nakliye problemi de Maraş'a geldiğimizde özellikle sizler bu problemin çözülmesi noktasında dile getirmiştiniz. Tabii biz bu 190 kardeşimizin, arkadaşımızın, personelimizin, mağdur olmamızın kesinlikle istemeyiz. Orada da bunu ifade etmiştik, bunlardan istekli olanlar başka cezaevlerine gidebilir şeklinde tercih etmeleri bakımından bir cezaevi genel müdürlüğümüz bir yazı gönderdi. Bu istekli olanlar bakımından ama Elbistan'dan ayrılmak istemeyenler için çünkü deprem felaketine maruz kaldılar. Konteynerlerde yaşayan personel de var. Dolayısıyla onların mağduriyetine neden olunmaması konusunda zaten başından beri sayın bakanımız ve çok değerli Ak Partili milletvekillerimiz başından beri takip ediyordunuz. Bu anlamda sadece istekli olanlar tercih yapsın diye bir yazı gönderildi. Onun dışındakiler Elbistan'da yine istihdam edilecek ve yeni yapılan cezaevinden sonra da oraya yeni personeller inşallah alarak Elbistan'ımızın bu konudaki mağduriyetini de inşallah gidermiş olacağız. Ekinözü’nde de projeye çalışmalarımız var. Ekinözü’nü etüt proje almak için 2024 yatırım programına teklif ettik. Ekinözü’nde de bir cezaevi projemiz var. İnşallah onu da hayata geçiririz. Ben de katkılarınız için çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç’a bölgeye gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür eden Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi ise, “Özellikle biz Kahramanmaraş Milletvekilleri olarak gerçekten sizlere çok teşekkür ediyoruz, sizlere şahsımla bütün bakan yardımcısı arkadaşlarımız, diğer üst yönetimde bulunan kardeşlerimiz hepsi Allah razı olsun. Çok büyük bir çaba sarf ediliyor. Sizin Kahramanmaraş'a özel bir ilginizin olduğunu, Kahramanmaraş'a geldiğimizde de ifade ettiniz. İnşallah bu gerek Elbistan'ımız ve etüt çalışmaları yapılacak olan Ekinözü'ndeki çalışmalarla orada önemli bir değişim ve dönüşümde gerçekleşmiş olacak. Ben şahsım, milletvekili arkadaşlarım ve Kahramanmaraşlı hemşerilerim adına sizlere zatıalinizle şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz” dedi.

Ziyaret sırasında bölgedeki son durum hakkında kısa açıklama yapan Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt’da, “Sayın bakanımızın da belirttiği gibi Kahramanmaraş’ımıza ilk geldiğimizde biz o zamandan Elbistan Cezaevimizdeki personellerimizle ilgili sorunu dile getirdiğimizde o günden şu sözü vermiştiniz bize. Biz kesinlikle oradaki kardeşlerimizi, çalışan kardeşlerimizi mağdur etmeyeceğiz demiştiniz. Biraz önceki açıklamamızda zaten bunu da yine tekraren belirttiniz. 19’unda bir yazı gönderildi. Başsavcılığımıza oradaki çalışanlarla ilgili sizin de gibi Elbistan'daki kardeşlerimizin bununla ilgili bir tedirginliği, bir sıkıntıları olmuştu. Ben tekrar teşekkür ediyorum, bunu bütün detaylarıyla açıkladınız. Bunu tamamen biz oradaki arkadaşlarımız dışarıya gitmek isteyen arkadaşlarımızın tercihi noktasında olabileceğini gitmek istemeyenlerin dile getirdiniz. Hem bu açıklamalarınızdan dolayı hem de cezaevinizle ilgili bir an önce yapılması hususundaki desteklerinizden dolayı ben de hem Kahramanmaraş'ımızın, Elbistan’ımızın bütün ilçelerimizin adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Tunç, bu açıklamanın üzerine son olarak; “Estağfurullah. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tekrar Kahramanmaraş'ımıza, tüm ilçelerine, Elbistan’ımıza geçmiş olsun diliyorum. İnşallah, depremin yaralarını süratle sararak şehirlerimizi yeniden inşallah ayağa kaldıracağız. Yeniden eski cıvıl cıvıl günlerine dönecek inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Çok teşekkür ediyorum” dedi.