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Adem Toğrul’dan 12 Şubat mesajı

Edeler Ocakbaşı İşletme Sahibi Adem Toğrul, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Adem Toğrul’dan 12 Şubat mesajı

Adem Toğrul’dan 12 Şubat mesajı

Edeler Ocakbaşı İşletme Sahibi Adem Toğrul, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 19:29
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Toğrul, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“12 Şubat bu toprakların guru olan bir tarihtir. Geçmişimizi yad ediyoruz. Maraş, 12 Şubatta destan yazmıştır. Bu toprakların işgal edilemeyeceğini, edilse bile, ergeç düşmanın yurttan atılacağını tüm dünyaya duyurmuştur. Milli mücadelenin ilk toplu haykırışı, Maraş Kurtuluş Harbi ile Anadolu’da ses buldu ve çığlıklaştı. Maraş Harbi, milli mücadelenin Anadolu’da parlayan ilk meşalesidir. Bu meşale sömürgeci devletlerin karanlık yüreklerine ışık olup korku saldı.

Kurtuluş mücadelesi kahramanlarından, Sütçü İmamlar, Senem Ayşeler ve adını saymadığımız bir çok ecdadımızı rahmet ve minnetle yad eder, Kahramanmaraş’ın 12 Şubat Bayramını canı gönülden tebrik ederim.”

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