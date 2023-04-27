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Afşin Belediyesi konteyner kenti asfaltlıyor!

Afşin’de kurulan ikinci etabı olan 802 konteynerlik Efsus Turan Konteyner Kentin, bir an önce bitirilmesi için çalışmalar hızla sürerken Afşin Belediyesi tarafından da asfalt çalışması devam ediyor.

Afşin Belediyesi konteyner kenti asfaltlıyor!

Afşin Belediyesi konteyner kenti asfaltlıyor!

Afşin’de kurulan ikinci etabı olan 802 konteynerlik Efsus Turan Konteyner Kentin, bir an önce bitirilmesi için çalışmalar hızla sürerken Afşin Belediyesi tarafından da asfalt çalışması devam ediyor.

27 Nisan 2023 Perşembe 09:48

İlçenin yeniden imarı ve tekrar ayağa kaldırılması noktasında tüm alanlarda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Afşin Belediyesi, alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’in, konteyner kentlere bir an önce vatandaşların yerleştirilmesi için asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Güven; “Afşin Belediyesi olarak konteyner kentlerimizi daha da güzelleştirmek için yenileme çalışmalarımızı hızlandırdık. Hemşehrilerimizin daha konforlu yaşayabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Biz de bu özel anları sizlerle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz, unutmayın ki Afşin Belediyesi varken yollarımız ve kentimiz hiçbir zaman bozuk olmayacak” açıklamasında bulundu.

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Afşin Belediyesi Konteyner Kenti Asfaltlıyor!
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