Afşin Belediyesi konteyner kenti asfaltlıyor!

İlçenin yeniden imarı ve tekrar ayağa kaldırılması noktasında tüm alanlarda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Afşin Belediyesi, alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’in, konteyner kentlere bir an önce vatandaşların yerleştirilmesi için asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Güven; “Afşin Belediyesi olarak konteyner kentlerimizi daha da güzelleştirmek için yenileme çalışmalarımızı hızlandırdık. Hemşehrilerimizin daha konforlu yaşayabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Biz de bu özel anları sizlerle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz, unutmayın ki Afşin Belediyesi varken yollarımız ve kentimiz hiçbir zaman bozuk olmayacak” açıklamasında bulundu.