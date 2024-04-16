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Afşin'de kaldırım işgaline son!

Afşin Belediyesi, ilçenin kanayan yaralarından biri olan kaldırım işgallerine kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla çalışma başlattı.

Afşin'de kaldırım işgaline son!

Afşin'de kaldırım işgaline son!

Afşin Belediyesi, ilçenin kanayan yaralarından biri olan kaldırım işgallerine kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla çalışma başlattı.

16 Nisan 2024 Salı 10:07

Halkın kaldırımları rahatlıkla kullanabilmesi ve esnafın ürünlerini teşhir edebilmesi için sınırlama getiren bir yönetmelik hazırlandı.

Belediye Başkanı Koray Kıraç, gerek sosyal medya, gerekse ziyaretlerde vatandaşların talepleri doğrultusunda aldıkları kararla, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren kaldırım işgallerine son vereceklerini duyurdu. Kıraç, bu adımın şehirdeki günlük yaşamın ve ticaretin düzenli ve sağlıklı bir şekilde devam etmesine katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Başkan Kıraç, esnafın konuya duyduğu hassasiyeti göstereceğine olan inancıyla birlikte zabıta ekiplerinin de denetimler yaparak şehrin düzenine katkı sağlayacağını ifade etti. Şehirdeki yaşam kalitesini artırmak adına her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Kıraç, bu adıma destek olacaklarını belirtti.

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Afşinde Kaldırım Işgaline Son!
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