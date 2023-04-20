Afşin'de TOKİ Konutları Yükseliyor

İlçeye bağlı Hüyüklü ve Gerger Mahallesindeki arazide depremzedeler için hazırlanan 24 bloktan oluşan toplu konutlarda çalışmalar devam ediyor.

Kırsal mahallelerle birlikte 6 bin konutun yapılması planlanan Afşin'de inşaat çalışmalarını inceleyen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Hüyüklü ile Gerger mahallelerinde arazilerin TOKİ’ye devredilmesiyle birlikte bölgede 2 bin 229 konutun yapılacağını ifade etti.

8 aydan daha kısa bir sürede afetzedelerin konutlarına kavuşmasının planlandığını söyleyen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven; “Bugün 501 konutluk TOKİ alanındayız. Sevincimiz büyük temellerimiz atılmış. Tünel kalıp yöntemiyle yapılan inşaat dört kata çıkılmış. Bir taraftan kalıp bağlanıyor, bir taraftan demir bağlanıyor. Buranın ihale süresi sekiz aydı ama altı ayda teslim etme düşünüyor müteahhidimiz. Rabbim de bize yardım eder inşallah, altı ay gibi kısa bir zamanda ilk hak sahiplerini yerleştiririz diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Başımızdan eksik etmesin. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Veli Böke; “Yaparsa AK Parti yapar. Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar, işte ispatı burada. Sayın Cumhurbaşkanımız hemşerilerimizden bir yıl sabır istedi. İnşaat çalışmalar, görüyoruz ki bu bir yıldan daha önce bitecek inşallah. İlk konutları Allah izin verirse altı aydan öncesinden teslim edileceğe benziyor." dedi.

TOKİ konutlarının Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde hasar almadığına değinen Böke, şu ifadelere yer verdi:

"TOKİ bir kere depremde kendini ispatladı. Neredeyse hiçbir binası yıkılmadı. Bu konuda artık sağlamlıkta adeta örnek firma haline geldi. Öyle olunca da Sayın Cumhurbaşkanımız bütün deprem bölgesini Kahramanmaraş'ımızı, Afşin'i TOKİ'ye emanet etti. TOKİ'de sağ olsun canla başla hızlıca bu çalışmayı yapıyor. Halkımızdan, hemşerilerimizden Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye güvenmeye devam etmesini istiyoruz."

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Koray Kıraç; “501 konutların olduğu TOKİ'nin başındayız şu anda. Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi 501 olsun 1010 konut olsun artı 151 konut yaklaşık şu anda bir de 500 konutumuz yine tekrar başladı. Yaklaşık 2 bin 300 civarında bir konut. Artı cami artı okul, artı işte hastane inşaatlarımız başlıyor. Yani Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin önderliğinde hızlıca gidiyoruz. Bu konuda halkımızın da, milletimizin de, bizim de, güvenimiz. hükümetimize sonsuz şekilde devam ediyor. Allah'ın izniyle bu işin altından kalkacağız. Bu deprem yaralarını saracağız. Ve önümüzde tekrardan mutlu, huzur bu günlere kavuşacağımıza inanıyorum. Rabbimiz ülkemize çıkış yolu versin, güzellik versin. Başkanlarım da burada. Sahayı da dolaşıyoruz. Gördüğümüz de şu; ciddi manada AK Parti'ye bir teveccüh var. Bunun sebebi de bir güvenden kaynaklanıyor. Bu güveni de inşallah 14 Mayıs itibariyle de devam ettireceğini gördük. Rabbim bu ülkeye güzellikler versin. Hayır versin. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun

Yoğun çalışmaların ardından Kasım ayıyla birlikte afetzede vatandaşların evlerine kavuşacağını ifade eden AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut da, “Büyük bir çalışma var sahada. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah'ın izniyle altı ay sonra on birinci ayda vatandaşın başını sokacağı bir yer olacak." diye konuştu.