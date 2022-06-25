Afşin, İstanbul’daki tanıtım günlerinde Eshab-ı Kehf ve lavanta ile yerini aldı

İstanbul Yenikapı Miting Alanı’nda gerçekleştirilen tanıtım günlerine Afşin Belediyesi, ilçenin kültürü, ürünleri ve lezzetlerini görücüye çıkarttı.

Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen ‘Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Afşin Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin katılımıyla 4 gün boyunca İstanbul’da Kahramanmaraş’ı tanıtacak.

Kahramanmaraş Tanıtım Günlerine Eshab-ı Kehf Külliyesi standıyla katıldıklarını belirten Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu organizesiyle gerçekleşen tanıtım günlerinde Afşin standına ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Güven, “Standı ziyaret eden misafirlerimize ilçemizin tarihi ve kültürel dokumuzu, yöresel ürünlerimizi, tarımsal ürünlerinizi ve coğrafik güzelliklerini tanıtıyoruz. Afşin’imizin Kültürünü, Mirasını ve Değerlerini bulduğumuz her fırsatta ulusal anlamda tanıtımını sağlamak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Diliyorum ki bu tür organizasyonlar ile Kahramanmaraş’ımızı, Afşin’imizi dünyaya daha iyi, daha güzel tanıtırız.”

Afşin’de üretilen lavanta da sahne aldı

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Peyzaj için lavanta yetiştirmeye başladık, lavantanın turizm ve ekonomik potansiyelini keşfettikten sonra ticari üretime yöneldik. 380 dekarlık alanda ticari lavanta tarlası oluşturduk. Lavantadan elde edilen kozmetik ürünlerimizi burada tanıtıyoruz. Bir taraftan Eshab-ı Kehf bir taraftan lavanta ve diğer görsel güzelliklerimizle insanların gezebilecekleri yerler oluşturuyoruz. Lavanta turizm geliri olan bir alan. Hem ekonomik hem de turizm anlamında ilçeye katma değer sağlamak istiyoruz”

Tanıtım günlerinin UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan Eshab-ı Kehf'i tanıtmak için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Başkan Güven, şunları söyledi: "

Tanıtım Günleri için özel olarak oluşturulan UNESCO Dünya Mirasları Geçici Listesinde yer alan Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi standıyla bu organizasyonda yerimizi aldık. Yaklaşık bin 600 yıllık geçmişi bulunan Eshab-ı Kehf Külliyesinin UNESCO kalıcı listesine alınması için gayretlerimiz devam ediyor. Tanıtım günleri, turizm fuarları Eshab-ı Kehf'in, Afşin'in tanıtımı açısında çok önemli. Bu organizasyonlarda Afşin sahip olduğu değerleri bir bütün olarak tanıtma fırsatı buluyoruz. İstanbul’daki Kahramanmaraş Tanıtım Günlerinde standımıza herkesi bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.