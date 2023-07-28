Afşin ve Ekinözü’nde Kırsal Mahallelerin Ulaşımı güzelleşiyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2023 Ulaşım Yatırımları programı kapsamında şehir genelinde yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Şehir merkezinin en işlek arterlerinde başlattığı asfalt atağını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde de ulaşımı iyileştirmek için faaliyetlerine devam ediyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’nca Afşin ve Ekinözü’nde bir dizi çalışma gerçekleştiriliyor. Afşin’de İğdemlik ve Çağılhan ile Ekinözü’nde Alişar, Kabaktepe ve Ambar mahallelerine ulaşım sağlayan arterlerde deforme olan kısımlar sıcak asfaltla tamir ediliyor. Yollarda bakım ve onarım çalışmaları hızla devam ederken Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçe merkezlerinin ve kırsal mahallelerin ulaşımının iyileştirilmesi noktasında çalışmaların artarak sürdüğü belirtildi.