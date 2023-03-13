Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!
Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret

Afşin ve Elbistan’da ücretsiz toplu taşıma hizmeti!

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra Afşin ve Elbistan ilçelerinde de ücretsiz toplu taşıma hizmetini sürdürüyor.

Afşin ve Elbistan’da ücretsiz toplu taşıma hizmeti!

Afşin ve Elbistan’da ücretsiz toplu taşıma hizmeti!

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra Afşin ve Elbistan ilçelerinde de ücretsiz toplu taşıma hizmetini sürdürüyor.

13 Mart 2023 Pazartesi 17:10

Şehrin ihya ve inşası noktasında şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin ulaşım ihtiyacını karşılamak için de şehir merkezinin yanı sıra Afşin ve Elbistan ilçelerinde de ücretsiz toplu taşıma hizmeti sağlıyor.

Elbistan’da Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle verilen toplu taşıma hizmetiyle vatandaşlar; Trabzon Büyükşehir Belediyesi Konteyner Kent, Spor Salonu Konteyner Kent, Pınarbaşı Çadır Kent, Millet Bahçesi Çadır Kent, Armadaş, Gariplik Caddesi, Diş Hastanesi, Devlet Hastanesi, Pazar Yeri ve Otogar gibi pek çok noktaya ulaşım sağlayabiliyor. Afşin’de ise; Gençlik Merkezi Çadır Kent, ilçe merkezi, Otogar ve Devlet Hastanesi arasında ücretsiz ring seferi gerçekleştiriliyor.

Şehir merkezinde ve ilçelerde sağlanan ücretsiz toplu taşıma hizmetine ilişkin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların toplu taşımada mağduriyet yaşamamaları için gerekli hallerde sefer ve güzergâh sayısının artırılacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Afşin Ve Elbistan’da ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Başkan Güngör, ‘Umudun adı Kahramanmaraş’
Başkan Güngör, ‘Umudun adı Kahramanmaraş’
Dulkadiroğlu Fen İşleri Ekipleri Alt Yapı Çalışmalarını Sürdürüyor
Dulkadiroğlu Fen İşleri Ekipleri Alt Yapı Çalışmalarını Sürdürüyor
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Başkan Gürbüz, ‘Esnafımız mağdur olmayacak, bin adet çelik profil işyeri kuruyoruz’
Başkan Gürbüz, ‘Esnafımız mağdur olmayacak, bin adet çelik profil işyeri kuruyoruz’

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber