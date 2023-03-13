Afşin ve Elbistan’da ücretsiz toplu taşıma hizmeti!

Şehrin ihya ve inşası noktasında şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin ulaşım ihtiyacını karşılamak için de şehir merkezinin yanı sıra Afşin ve Elbistan ilçelerinde de ücretsiz toplu taşıma hizmeti sağlıyor.

Elbistan’da Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle verilen toplu taşıma hizmetiyle vatandaşlar; Trabzon Büyükşehir Belediyesi Konteyner Kent, Spor Salonu Konteyner Kent, Pınarbaşı Çadır Kent, Millet Bahçesi Çadır Kent, Armadaş, Gariplik Caddesi, Diş Hastanesi, Devlet Hastanesi, Pazar Yeri ve Otogar gibi pek çok noktaya ulaşım sağlayabiliyor. Afşin’de ise; Gençlik Merkezi Çadır Kent, ilçe merkezi, Otogar ve Devlet Hastanesi arasında ücretsiz ring seferi gerçekleştiriliyor.

Şehir merkezinde ve ilçelerde sağlanan ücretsiz toplu taşıma hizmetine ilişkin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların toplu taşımada mağduriyet yaşamamaları için gerekli hallerde sefer ve güzergâh sayısının artırılacağı belirtildi.