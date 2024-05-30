Afşin’de 12 mahallenin ulaşımı rahatlıyor!

Şehir genelinde ulaşım yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Afşin kırsalında da yol bakım, onarım ve yenileme uygulamalarına devam ediyor.

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığınca;Altunelma,Arıtaş, Binboğa, Emirli,Türksevin,Başüstü,Ağcaşar ve Büyüktatlar mahallelerinde yürütülen yayla ve arazi yollarının bakım onarımı tamamlandı.

Bakraç – Hurman Grup Yolu, Karagöz ve Gerger mahallelerine ulaşım sağlayan arterlerde ise deforme olduğu için ulaşım konforunu olumsuz etkileyen kısımlar sıcak asfaltla tamir edildi.

Program dâhilinde yürütülen çalışmalarla Afşin’de kırsal mahallelerin ulaşım konforu artırıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin yerleşim yerlerinin ulaşım standardının iyileştirilmesi için yatırımların durmaksızın devam ettiği belirtildi.