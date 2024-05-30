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Afşin’de 12 mahallenin ulaşımı rahatlıyor!

Büyükşehir Belediyesi, Afşin kırsalında yürüttüğü yol bakım, onarım ve yenileme uygulamalarıyla 12 mahallenin ulaşım standardını iyileştirdi.

Afşin’de 12 mahallenin ulaşımı rahatlıyor!

Afşin’de 12 mahallenin ulaşımı rahatlıyor!

Büyükşehir Belediyesi, Afşin kırsalında yürüttüğü yol bakım, onarım ve yenileme uygulamalarıyla 12 mahallenin ulaşım standardını iyileştirdi.

30 Mayıs 2024 Perşembe 13:10

Şehir genelinde ulaşım yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Afşin kırsalında da yol bakım, onarım ve yenileme uygulamalarına devam ediyor.

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığınca;Altunelma,Arıtaş, Binboğa, Emirli,Türksevin,Başüstü,Ağcaşar ve Büyüktatlar mahallelerinde yürütülen yayla ve arazi yollarının bakım onarımı tamamlandı.

Bakraç – Hurman Grup Yolu, Karagöz ve Gerger mahallelerine ulaşım sağlayan arterlerde ise deforme olduğu için ulaşım konforunu olumsuz etkileyen kısımlar sıcak asfaltla tamir edildi.

Program dâhilinde yürütülen çalışmalarla Afşin’de kırsal mahallelerin ulaşım konforu artırıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin yerleşim yerlerinin ulaşım standardının iyileştirilmesi için yatırımların durmaksızın devam ettiği belirtildi.

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Afşin’de 12 Mahallenin Ulaşımı Rahatlıyor!
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