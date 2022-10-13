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Afşin’de 40 yıllık tapu sorunu son buluyor!

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin’de ilk apartmanların yapıldığı Yeşilevler bölgesindeki 40 yıllık tapu sorunun çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Afşin’de 40 yıllık tapu sorunu son buluyor!

Afşin’de 40 yıllık tapu sorunu son buluyor!

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin’de ilk apartmanların yapıldığı Yeşilevler bölgesindeki 40 yıllık tapu sorunun çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

13 Ekim 2022 Perşembe 18:42

Daisy Cafe’de, Afşinbey Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Taşkale ile birlikte basın açıklaması yapan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, 504 kişinin tapularına kavuşacağını ifade etti. Güven, “Yeşilevler bölgesinde 40 yıllık bir tapu sorunu vardı. Gece kondu önleme bölgesinde kentsel dönüşümü sağlamak için güzel bir proje yapılmıştı. Afşin'in ilk apartmanları o bölgede yapılmış ve vatandaşlarımız uygun şartlarda daire sahibi olmuşlardı. Fakat geldiğimiz süreçte mülkiyet soruları ve kamulaştırma sorunları nedeniyle hak sahiplerine dairelerin tapuları verilememişti. Bu bölgedeki tapı sorunu Afşinbey Konut Yapı Kooperatifi ile birlikte çözüme kavuşturmak için çalışmaya başladık.

Arşiv araştırmaları yapıldı ve daha önce davaya sunamadığımız belgeleri gün yüzüne çıkarttık. Afşinbey Konut Yapı Kooperatifi Başkanımız Mehmet Taşkale ve ekibi tarafından dava takibi yapıldı.” Açıklamasında bulundu.

Afşin’in kronik probleminden birinin daha çözüme kavuşturulduğuna değinen Belediye Başkanı Güven, “Geldiğimiz süreçte çok şükür yaklaşık 62 dönümlük bir arazide 358 daireyi kapsayan bir bölümün sorunları çözdük. Bunların bir kısmını 2018'de çözmüştük ve hak sahiplerine tapularını vermiştik. Geldiğimiz süreçte de geri kalan 31 dönümlük kısmın sorunlarını çözdük ve tapu verecek aşamaya getirdik. Kooperatif başkanı ve yönetimine olağanüstü gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah 358 hak sahibine Kasım ayı içerisinde tapularını takdim edeceğiz. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Afşinbey Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Taşkale de, Afşin Belediyesiyle işbirliğiyle 30 yıllık tapu sorunun çözüme kavuşturulduğuna değindi. Taşkale, “1993 yılında projelendirilen bir süreç günümüze kadar devam etti. Evlerine oturan fakat tapularını alamayan vatandaşlarımız bu günü bekliyordu. Kooperatif olarak 104 tane dubleks yatay kat mülkiyetini, 504 tane üyemizin tapularını hazır hale getirmiş olduk. Bunun yanı sıra iki adette cami inşa ettik ve hazineye tahsisleri yapıldı. Bu süreçlerde bizlerden desteklerini esirgeyemem Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’e teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.

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Afşin’de 40 Yıllık Tapu Sorunu Son Buluyor!
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