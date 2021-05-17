Afşin’de Bir Osmanlı Geleneği Daha Hayat Buldu

AFŞİNDER, Ramazan ayında başlattığı kampanya kapsamında üyeleri ve hayırseverlerden toplanan para ile Afşin'de Bakkallarda borcunu ödeyemeyen ihtiyaç sahiplerinin borçları sıfırlandı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Afşin Eshab-ı Kehf Dostluk Kültür ve Çevre Derneği (AFŞİNDER) Başkanı Ahmet Ardıç, “AFŞİNDER olarak birçok örnek projelere imza atmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminin ilk başladığı 2020 yılının Ramazan ayı içerisinde bu süreçte işsiz kalanlar, pandemiden dolayı kapalı olan esnaf arkadaşlarımız çalışamayanlara yönelik büyük bir kurban organizasyonu gerçekleştirmiştik. İnsanlara gıda paketleri dağıtmanın yanında kişi başı 3,5-4 kilogram bir et mutfaklarına girmesi için bir gayretimiz oldu. Bu yıl da yine Ramazan ayında farklı bir organizasyon olsun diye bir de Osmanlı geleneği olan Zimem Defteri almak geleneğini yaşatmak adına, bazen bir fikirle yola çıkarak ne yapabiliriz derdiyle dertlenip bu süreçte küçük esnafımızda zor durumda kaldı. Onlara maddi destek sağlayalım, aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelerimizin de onları da görmeden, bilmeden sadece bakkallarımız rızalarını alarak gönülden borçlarını kapatarak hem bir Osmanlı geleneğini yaşatalım hem de veren ile alan el arasında köprü vazifesi görelim hem de yerel esnafımıza da maddi katkı sağlayalım diye Ramazan ayının da bereketini içine katarak bir organizasyon yaptık. Bu organizasyona katkı sunan tüm arkadaşlarımıza dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Cenabı Hak yardımlarını kabul ve makbul eylesin. Ülkemizin de bir an önce bu sıkıntılı süreçten kurtulmasını niyaz ediyoruz. Organizasyonda emeği geçen GÖNÜLDER Başkanımıza ve üyelerine de ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.