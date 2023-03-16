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Afşin’de depremzedeler konteynerlere yerleştiriliyor!

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde Suffa Vakfı, Liman Ayık Yaşam Derneği ve Çekmeköy Belediyesi’nin kurmuş olduğu konteynerlere depremzede vatandaşlar yerleştirilmeyebaşlandı.

Afşin’de depremzedeler konteynerlere yerleştiriliyor!

Afşin’de depremzedeler konteynerlere yerleştiriliyor!

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde Suffa Vakfı, Liman Ayık Yaşam Derneği ve Çekmeköy Belediyesi’nin kurmuş olduğu konteynerlere depremzede vatandaşlar yerleştirilmeyebaşlandı.

16 Mart 2023 Perşembe 17:51

AFAD koordinasyonu ile yapımı tamamlanan ve öncelik sırasına göre yerleştirilen depremzedeleri ziyaret eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven: “Alnımızın akıyla çıktığımız bu korkunç felaketin yaralarını sarmak ve halkımıza hizmet etmek bizim çocuklarımıza borcumuzdur. Başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu zorlu süreçte halkımızın her zaman yanında olan ve bu sınavdan muvaffakiyetle çıkan AFAD’a, Çekmeköy Belediyesi’ne Suffa Vakfı’na, Liman Ayık Yaşam Derneği’ne ve emek veren tüm gönüllülerimize karşı şükran doluyum. Yüce Allah'ın izniyle daha güzel yarınlar için daha güzel bir Afşin kuracağız.” açıklamasında bulundu.

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Afşin’de Depremzedeler Konteynerlere Yerleştiriliyor!
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