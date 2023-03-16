Afşin’de depremzedeler konteynerlere yerleştiriliyor!

AFAD koordinasyonu ile yapımı tamamlanan ve öncelik sırasına göre yerleştirilen depremzedeleri ziyaret eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven: “Alnımızın akıyla çıktığımız bu korkunç felaketin yaralarını sarmak ve halkımıza hizmet etmek bizim çocuklarımıza borcumuzdur. Başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu zorlu süreçte halkımızın her zaman yanında olan ve bu sınavdan muvaffakiyetle çıkan AFAD’a, Çekmeköy Belediyesi’ne Suffa Vakfı’na, Liman Ayık Yaşam Derneği’ne ve emek veren tüm gönüllülerimize karşı şükran doluyum. Yüce Allah'ın izniyle daha güzel yarınlar için daha güzel bir Afşin kuracağız.” açıklamasında bulundu.