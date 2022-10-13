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Afşin’de hasbihal toplantısı!

Eski Afşin Belediye Başkanı İrfan Gedikbaşı, Afşin Flaş Haber Gazetesi imtiyaz sahipleri Mustafa Hamis ve Abdullah Kabasakal ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Ömer Ağa Konağı’nda bir araya geldi.

Afşin’de hasbihal toplantısı!

Afşin’de hasbihal toplantısı!

Eski Afşin Belediye Başkanı İrfan Gedikbaşı, Afşin Flaş Haber Gazetesi imtiyaz sahipleri Mustafa Hamis ve Abdullah Kabasakal ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Ömer Ağa Konağı’nda bir araya geldi.

13 Ekim 2022 Perşembe 11:19

Eski Afşin Belediye Başkanı İrfan Gedikbaşı, Afşin Flaş Haber Gazetesi imtiyaz sahipleri Mustafa Hamis ve Abdullah Kabasakal ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Ömer Ağa Konağı’nda bir araya geldi. Geçmişten bugüne yapılan çalışmaların konuşulduğu toplantıda, geleceğe yönelik planlanan hizmetler ve yapımı devam eden projeler masaya yatırılırken, Afşin’i daha da güzel bir yer olması için fikir alışverişleri yapıldı.

Başkan M. Fatih Güven’in iki dönemdir sürdüğü belediye başkanlığı için oldukça olumlu konuşan irfan Gedikbaşı, “Gerek kırsal alanda yapılan yenilikler gerekse halka istihdam sağlayan projelerle, belediye başkanımız herkes tarafından takdir ediliyor. Yalnızca bu bile başkan Güven’in Afşin için canını dişine takarak çalıştığının bir göstergesidir. Afşin, çoktan Kahramanmaraş sınırlarını aşarak Türkiye’de önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Lavanta konusunda yapılan çalışmalar ileride daha da fazla emeğin karşılığını verecektir. Hiç şüphem yok” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ise Gedikbaşı’nın takdirlerine karşılık, “Ne yapıyorsak Afşin için yapıyoruz. Bu makamda daha önce bulunmuş birisi olarak takdirlerinizi kazanmak benim için çok kıymetli” diyerek önceki belediye başkanı İrfan Gedikbaşı’ya teşekkürlerini sundu.

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Afşin’de Hasbihal Toplantısı!
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