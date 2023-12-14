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Afşin’de Kalıcı Konutların İnşasında Sona Gelindi

Vali MükerremÜnlüer ile birlikte Afşin’de yapımı devam eden TOKİ Konutlarında incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Afşin’de 3 bin 185 deprem konutunun büyük bir çoğunluğu tamamlanmak üzere. Yıl sonuna kadar önemli bir kısmı teslim edilecek” dedi.

Afşin’de Kalıcı Konutların İnşasında Sona Gelindi

Afşin’de Kalıcı Konutların İnşasında Sona Gelindi

Vali MükerremÜnlüer ile birlikte Afşin’de yapımı devam eden TOKİ Konutlarında incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Afşin’de 3 bin 185 deprem konutunun büyük bir çoğunluğu tamamlanmak üzere. Yıl sonuna kadar önemli bir kısmı teslim edilecek” dedi.

14 Aralık 2023 Perşembe 16:09

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali MükerremÜnlüer ile Afşin’de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Afşin Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur ve kurum müdürlerinin de yer aldığı programda Başkan Güngör ve Vali Ünlüer, Gerger Mahallesi’ndeki TOKİ şantiye alanında incelemelerde bulunarak kalıcı konutlardaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgiler aldı.

Afşin’e 3 Bin 185 Kalıcı Konut

TOKİ Konutlarında gerçekleştirilen incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Sayın Valimiz, İl Müdürlerimiz ve Afşin Belediye Başkanımızla Afşin’de TOKİ tarafından inşa edilen konutlarda incelemelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın öngördüğü hedef içerisinde kalıcı konutlarımız hızla yükseliyor. Burada da 3 bin 185 deprem konutu var ve bunların büyük bir kısmı tamamlanmak üzere. Yıl sonuna kadar önemli bir kısmı teslim edilecek. Şehir genelinde ise yıl sonuna kadar 10 bine yakın kalıcı konut hak sahiplerine teslim edilecek. Akabinde peyderpey kalıcı konutların teslimi sürecek. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlığımıza ve TOKİ’mize teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti.

Alt ve Üstyapı Desteği Sağlıyoruz

Başkan Hayrettin Güngör açıklamalarının devamında, “İlçe belediyelerimizle rutin toplantılar yaparak şehrimizin imarı ve inşası noktasında istişarelerde bulunuyor ve alınan kararları hemşehrilerimize duyuruyoruz. Afşin Belediyemizin yerinde dönüşümle ilgili ruhsat süreçleri çok sağlıklı bir şekilde işliyor. Yaptığımız çalışmalar ve istişareler neticesinde burada imarı 5 kat ile sınırlandırdık. Üst düzeyde bir koordinasyonla süreçlerin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için yoğun gayretimizi sürdürüyoruz. Kalıcı konut alanlarının alt ve üstyapı imalatları aşamasında belediyeler olarak bizler de kurumlarımıza desteğimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Afşin’de Kalıcı Konutların İnşasında Sona Gelindi
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