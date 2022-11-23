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Afşin’de kıraç arazilerde aromatik bitkiler yetiştiriliyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kıraç arazilerini lavanta ve kekikle buluşturan çiftçiler, ek gelir sahibi oldu.

Afşin’de kıraç arazilerde aromatik bitkiler yetiştiriliyor

Afşin’de kıraç arazilerde aromatik bitkiler yetiştiriliyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kıraç arazilerini lavanta ve kekikle buluşturan çiftçiler, ek gelir sahibi oldu.

23 Kasım 2022 Çarşamba 15:25

Önder Çiftçi Protokolü kapsamında 6 mahallede lavanta üretimi yapan çiftçilerin ürünleri, Afşin Belediyesince kurulan Lavanta Distilasyon Tesisi'nde yağa dönüştürülüyor.

Tesiste çiftçilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, üretilen lavanta yağlarının ücretlerinin çiftçilere ödendiğini belirtti.

Üretim dışı kalan kıraç arazilerin aromatik bitkilerle hayata döndüğünü dile getiren Güven, bu sezon da lavanta yetiştiren çiftçilerin ürünlerini teslim almanın sevincini yaşadıklarını anlattı.

Lavanta, kekik ve gülün ilçe çiftçisi için çok önemli bir gelir kapısı olacağına değinen Güven, şunları söyledi:

"Ürünlerin satış sorunu yok. Çiftçilerimiz daha önce ekim yapılmayan arazilerinden şimdi dönümde 6 bin lira gelir elde ediyor. Kekik konusunda İstanbul merkezli bir firma ile sözleşme imzaladık. Afşin'de 2 bin dekar arazide üretilen kekik için alım garantisi verdiler. Kahramanmaraş Valiliğimizin desteğiyle bir sera kurulumu yaptık ve burada çoğalttığımız kekik fidelerini nisanın sonunda belirlediğimiz çiftçilerimize dağıtacağız. İnşallah Afşin'i kekik üretimi konusunda da bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz."

Çiftçilerden Ali Kaya da belediyenin teşvikiyle kıraç 6 dönüm arazide lavanta yetiştirmeye başladığını, diğer ürünlere göre daha fazla kar elde ettiklerini söyledi.

Kekik üretimi yapan Osman Gül de bereketli bir sezon geçirdiklerini belirterek, "İlk yıl bir dönüme yakın araziye ekimini yaptığımız kekik bitkisinden yarım litre yağ almıştık. Bu sezon ise 3 litreye kadar çıktı." dedi.

Konuşmaların ardından, üreticilerin yağları Afşin Belediyesi tarafından kozmetik sektöründe kullanılmak üzere teslim alındı.

Son Güncelleme: 23.11.2022 18:03
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Afşin’de Kıraç Arazilerde Aromatik Bitkiler Yetiştiriliyor
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