Afşin’de Kırsal Mahalle Yolları Büyükşehir’le Yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir ve ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal mahallelerde de yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adresler arasında Afşin Küçüktatlar – Örenli – Haticepınar grup yolu da yer aldı. Ekipler, toplamda 14 kilometre uzunluğundaki grup yolunda asfalt öncesi hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt öncesi hazırlıkların tamamlanmasının ardından arterde sathi asfalt çalışmalarına başlanacak. Yol yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla 14 kilometre uzunluğundaki Küçüktatlar – Örenli – Haticepınar grup yolunun ulaşım standardının artırılması hedefleniyor.

Muhtar Palo’dan Hizmet Teşekkürü

Haticepınar Mahalle Muhtarı Hüseyin Palo, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Büyüktatlar Mahallesi’nde gerçekleştirilen festivalde Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e mahallemize ulaşım sağlayan yolun elverişli olmadığını ve yenilenmesi gerektiğini arz ettik. Sağ olsun Hayrettin Güngör Başkanımız da gerekli talimatları verdi ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz yol yenileme çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekip arkadaşlarına mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.