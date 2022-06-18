Afşin’de petshoptan öğrencilere karne hediyesi!

Afşin’de 7 den 70’e herkesin olduğu kadar özellikle gençlerin evcil hayvalara yani kuş, kedi, köpek ve akvaryum balıklarına büyük ilgisi olduğunu belirten Akbaş Petshop sahibi Ahmet Akbaş; “Bizde çocuklarımıza karne hediyesi olarak balık ve muhabbet kuşu hediye ederek onları sevindirmek istedik” dedi.

Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmadığını belirten Akbaş; “sevgili öğrencilerimizinde azimle başarılı bir dönem geçirdiler. Başarılarının hediyesi olarak onlara küçük sürprizler yaptık. Biz inanıyoruz ki gelecek nesil çok güzel yerlerde olacak. Biz büyüklerin sizden istediği tek şey vatanına bayrağına ailesine güzel bir nesil olarak yetişmeniz. Tüm çocuklarımıza iyi tatiller ve başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Akbaş Petshop tüm akvaryum balık çeşitleri, sultan papağanı, kanarya, muhabbet kuşu, tavşan, köpek ve bunun yanında tüm akvaryum yem ve malzemeleri, kuş kafes ve yem çeşitleri ile Afşinde Fevziçakmak Caddesi Sevinliler Durağı yanında hizmetinizde…