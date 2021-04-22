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Afşin’de seçim heyecanı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı İğdemlik Mahallesi'nde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan ara karar gereği muhtarlık seçimi yenilenecek.

Afşin’de seçim heyecanı

Afşin’de seçim heyecanı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı İğdemlik Mahallesi'nde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan ara karar gereği muhtarlık seçimi yenilenecek.

22 Nisan 2021 Perşembe 17:54
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69 seçmeni bulunan İğdemlik Mahallesi 6 Haziran 2021 Pazar günü üçüncü kez muhtarını seçecek.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde İğdemlik Mahallesi'nin muhtarlık seçimi yapılan itirazlar üzerine iptal edilmiş, mahalleli 2 Haziran 2019 tarihinde yeniden sandık başına gitmişti.

Bu seçime de itirazların olması üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ara karar ile bu seçimi de iptal ederek seçimin yenilenmesi kararı verdi.

7 Haziran 2020'yi seçim günü olarak belirleyen YSK, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle seçimin 6 Haziran 2021 tarihinde yapılmasına karar verdi.

5 Nisan 2021 Pazartesi günü itibariyle seçim takvimi başlatılan İğdemlik Mahallesi'nde sadece muhtar seçilecek, 2019 yılında seçilen azalar görevlerine devam edecek.

Son Güncelleme: 22.04.2021 18:19
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