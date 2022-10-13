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Afşin’de Tarihi Eserler Arkeoloji Parkında Sergilenecek

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan ve koruma altına alınan tarihi eserler, belediye ve Kahramanmaraş Müzesi Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında oluşturulan "Açık Hava Arkeoloji Parkı"nda sergilenecek.

Afşin’de Tarihi Eserler Arkeoloji Parkında Sergilenecek

Afşin’de Tarihi Eserler Arkeoloji Parkında Sergilenecek

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan ve koruma altına alınan tarihi eserler, belediye ve Kahramanmaraş Müzesi Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında oluşturulan "Açık Hava Arkeoloji Parkı"nda sergilenecek.

13 Ekim 2022 Perşembe 14:48

Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezi bahçesinde oluşturulan parkta, ilçe genelinde bulunan tarihi eserler ile Roma ve Bizans dönenime ait yüzey kalıntıları yer alacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gazetecilere, Roma ve Bizans döneminden kalan tarihi eserleri oluşturdukları parkta topladıklarını belirtti.

Bölgedeki kültür varlıklarının ilçede kalması ve sergilenmesi amacıyla proje hazırladıklarını dile getiren Güven, "Kültürel mirasımızı yansıtan eserleri koruma altına aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Kahramanmaraş Müze Müdürlüğümüz ile yaptığımız ortak projeyle bu eserleri bir araya getirdik. Afşin'deki yüzey kalıntılarının bilimsel olarak korunması ve sergilenmesi çok önemli." diye konuştu.

Güven, gece aydınlatması ve bazı çalışmalarının tamamlanmasıyla parkın hazır hale geleceğini ve ziyarete açılacağını kaydetti.

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Afşin’de Tarihi Eserler Arkeoloji Parkında Sergilenecek
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