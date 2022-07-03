Afşin’in lavanta bahçeleri cazibe merkezi oluyor!

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven;

“Bölgemizin aromaterapik bitkiler merkezi olmaya hazırlanan Afşin'e; İstanbul, Adana ve İskenderun gibi bir çok kentten ziyaretçiler gelmeye başladı.

Afşin Belediyesi gayret ve imkanlarıyla yapılan yatırımlar ve lavanta bahçeleri, ilçeyi ziyarete gelen turistlerin takdirini topluyor.

Kendi imkanlarımızla Afşin’e gelen ve lavanta bahçelerinde bol bol fotoğraf çektiren ziyaretçiler, bize ve tüm emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza tebrik mesajlarını ilettiler.

Biz belediye çalışanları olarak bu gururu başta ailelerimiz olmak üzere bizden desteğini esirgemeyen tüm Afşin halkıyla paylaşıyor, ilçemizin pek yakında bölgemizin önemli bir turizm merkezi olacağına olan inancımızı somut gelişmeler ışında kutluyoruz.” Dedi.