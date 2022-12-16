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Afşinli ekonomist, Ankara'da yerli ve yabancı yatırımcıları bir araya getirdi!

Ekonomist Metehan Mercimek Ankara'da İki Yüz kadar Yatırımcıyı bir araya Getirdi.

Afşinli ekonomist, Ankara'da yerli ve yabancı yatırımcıları bir araya getirdi!

Afşinli ekonomist, Ankara'da yerli ve yabancı yatırımcıları bir araya getirdi!

Ekonomist Metehan Mercimek Ankara'da İki Yüz kadar Yatırımcıyı bir araya Getirdi.

16 Aralık 2022 Cuma 13:39

MT GLOBAL Yatırım ve Danışmanlık Firmasının Ankara'da düzenlediği konferansa yerli ve yabancı İki yüz kadar yatırımcı katıldı.

Başkent Ankara'da Rox Otelde düzenlenen programda Ekonomist Metehan Mercimek Yatırımcılar ve Danışmanlık hizmeti verdiği firmalar ile hem tanıştı hem de Firmaların mevcut ekonomik ortamda ilerisi için nasıl doğru adımlar atılabileceğine ilişkin sunum ve bilgilendirme gerçekleştirdi.

Uzmanlık alanları doğrultusunda yatırımcılara etkin kaynak kullanımı ve verimliliği arttırmaya yönelik danışmanlık hizmetleri sunan MT GLOBAL Yatırım ve Danışmanlık olarak, Kurumsal Hazine Yönetimi, Nakit Akışı Planlaması,Sermaye Piyasası Faaliyetleri, Yatırımcı İlişkileri konularında üst düzey profesyonel danışmanlık hizmeti veren bir firmayız diyen Ekonomist Metehan Mercimek, Geniş bir vizyon ve perspektife sahip, alanında uzun yıllar deneyimli ekibimiz ile sizlere katkı sağlarken işimizi sadece teoride değil, uygulamalı olarak da gerçekleştiriyoruz.Bugün Ankara'da sizlerle bir arada bulunmak da bu uygulamalardan bir tanesi. Zaman zaman Yatırımcılarımızla farklı şehirlerde bir araya geleceğiz dedi.

Danışmanlığını yaptıkları firmaların geleceğe güvenle bakabilmeleri için gece gündüz demeden deneyimli ve uzman bir kadro ile çalıştıklarını belirten Mercimek, Üretime teşvik,yatırıma destek ilkelerimizle yatırımcılarımızın her daim yanında olacağız dedi.

Toplantı barkovizyon eşliğinde ki sunum ve sonrasında hatıra fotoğrafı çekildi.

Toplantı kokteyl ile devam etti.

Son Güncelleme: 16.12.2022 18:56
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Ankarada Yerli Ve Yabancı Yatırımcıları Bir Araya Getirdi!Afşinli Ekonomist
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