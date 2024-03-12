“Afşinli Şairler ve Ozanlar Antolojisi” Eshab-I Kehf’te Tanıtıldı

Binboğa Dağlarının Dilinden: “Afşinli Şairler ve Ozanlar Antolojisi” çalışması, Eshab-ı Kehf Külliyesi Han Kısmında düzenlenen programla tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan öncülüğünde hazırlanan ve Afşin Belediyesi katkılarıyla yayınlanan antolojinin editörlüğünü şair Yasin Mortaş ve Tayyip Atmaca üstlendi.

100’ün üzerinde Afşinli Şair ve Ozan’ın şiirleri ve özgeçmişlerinin yer aldığı antoloji, şu isimlerden oluşuyor:

Yazıcıoğlu Osman Ağa, Âşık Kul Halil, Ömer Lütfi Pişkin (Derdiçok), Dirgen Hatça (Hatice Binboğa), Karaca Erbil (Âşık Melûli), Âşık Hüseyin (Tenecioğlu), Durdu Türkkahraman, Hafız Rahmi (Mehmet Konak-Kör Hafız), Fakı Özer, Beyazıt Yurtsever, Durmuş Ali Yılmaz, Hamit Koca (Âşık Kul Hamit), Mevlüt Soydan, Güzel (Gozal) Köse (Perişan Güzel), Durdu Kısakol (Kul Mecruh), Osman Konak, Yeter Yıldırım, Musa Doğanay, Yemliha Ertekin, Âşık Hacı Yener, İsa Binboğa (Dirgenoğlu), Rahmi Kaya (Âşık Mahrumî), Bahri Polat, Haydar Kaya (Aşık Aladeli), Hayatı Vasfi Taşyürek, İsmail Öner, Âşık Kul Hasan, Arif Taşkale, Cuma Şahin (Çat Cuma), Nuri Siyamı Demir, Hafız Ataç (Hozaloğlu), Osman Dağlı (Maksudi), Ali Rıza Ceviz, Âşık Şerif Mahzunî, Nurettin Ertekin, Zeynel Abidin Sönmez (Âşık Vicdânî), İsmail İpek, Abidin Polat (Berzahi), İhsan Emirlioğlu (Genç Ozan), Ali İspir (Perişan Ali), Hanifi Kara, Fahri Bulut Rızazade, Hasan Öztürk (Âşık Meçhuli), Recep Terzi, İsmet Bolat (Âşık Meşguli), Âdem Kılınç (Evveli), Fethi Uğurlu, Rahim Eren (Farazi), Eyüp Şahan, Kemal Kılıç, Mehmet Ekici, Âşık Penahi Emirlioğlu, Ahmet Söyler (Âşık Ahrazoğlu), Ali Başpınar (Çöteli Ali), Bekir Koca, Çölbeyi Nişancı (Ozan Çölfani), Abdurrahman Gündoğan, Ahmet Süreyya Durna, Hüseyin Palo (Ozan Nergis Hüseyin), Ahmet Küçük, Ali Haydar Levendiz (Âşık Emekçi), Ali İhsan Başpınar (Âşık Pınarî), Celal Çaçan (Aşık Celali) Galip Karahan, Dr. Mehmet Güneş, Ramazan Kılıç, Mesut Türkkahraman, Ümmet Demirhan, Hacı Bektaş Tat, Hamit Tunç, Hüseyin Kara, Abidin Doğanay, Adem Konan, Ali Arslan (Âşık Aliyâr), Cemal Yeşil (Ağcaşarlı Mihmani) (Usuli), Kadir Teke (Mesuli Kadir), Mahir Başpınar, Nurettin Kaya (Kör Ozan), Seydi Kalender, Durani Kocaga, Ahmet Karakaya (Erbabi), Emri Karakuş (Âşık Gulfani), Tayyıb Atmaca, Erol Boyunduruk (Giryanî), Haşım Kalender, Mehmet Binboğa, Tahir Görenli, Ramazan Demirtaş, Kerem Akpınar, Ahmet Kır, Sezai Çiçek, Kadir Köse, Nuri Peker (Aşık Fidanî), Şaban Ceran, Yasin Mortaş, Kazım Gök, Mehmet Mortaş, Mehmet Turan, Mustafa Bozkurt, Ömer Aslan, Ömer Gündoğan, Cahit Günay, Ergün Küçük, Necla Küçükhurman, İlker Gülbahar, Sinan Köse, Celalettin Arslan, Serkan Açıkgöz (Âşık Erfanî), Mehmet Osmanoğlu, Ömer Yalçınova, Ali Yaşar (Dostali), Ayşe Arslan, Mehmet Kavak.

Programda konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Birileri bu çalışmalara belediyeler niye destek verip düşünür. Bu eserleri bir araya toplanması ve gelecek nesillere aktarılmak için yayın haline getirilmesi çok zor bir iş. O zor işlere değerli kardeşim Yasin Mortaş ve Tayyip Atmaca yüklendiler. İçinden tüm tarihleri boyunca şair ve ozanlar bizim yerel deyimle bir toplum can damarı olmuştur. Afşin’de de aşıklar ve şairler öne çıkarak günümüz edebiyatına çok büyük katkılarda bulunmuş, nice güzel adamlar yetiştirmiştir. Değerlerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için bir katkı sağladığı takdirde amaç yerine gelmiş olacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Tanıtım toplantısında konuşma yapan ve aynı zamanda çalışmanın editörlüğünü yapan Şair Yasin Mortaş, “Uzun uğraşlar sonucunda çıktı bu kitap. Sağolsun Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Sefer Turan’ın bize destek olması bu Antoloji çalışmasını başlattı. Bize belediye başkanımız Fatih Güven güzel bir baskıyla getirip önümüze yüksek bir ambiyans içinde koydu. Ben herkese, şairlere, yazarlara, belediyemize, herkese teşekkür ediyorum. Bu eserde tabi ki gelecek nesiller için çok güzel bir kaynak olacak. Bu kaynağın üzerinden de tekrar geleceğe aktaracaklar” dedi

Konuşmalar sonrasında, antolojide yer alan şair ve ozanlarından fotoğraf ve el yazması şiirlerinden oluşan sergi açılışı yapıldı.