Afşinli şehit annesinden “isim” talebi!

21 Şubat 2016 tarihinde Şırnak’ın İdil ilçesinde, terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Can Kalfe’nin Annesi Songül Kalfe, oğlunun adının yaşatılması için yetkililerden yardım istedi.

Gazetecilere konuşan Şehit Annesi Songül Kalfe, 27 Şubat 2018 tarihinde Kalp Krizi geçirerek vefat eden Şehidimizin babası Ali Kalfe’nin eski iş yerinin de bulunduğu Odun Ambarları yerine yapılan Okula Şehit Mustafa Can Kalfe adının verilmesini istedi.

“Öncelikle bir Şehit annesi olduğum için gururluyum” diyen Songül Kalfe, Oğlum vatanını,bayrağını seven birisiydi. Vatanı için Şehit oldu. Bir anne olarak hiç bir zaman hatırımdan çıkmıyor.Her anımda Oğlumla birlikteyim. Devlet büyüklerimizden bir talebim var. Babası Merhum Ali Kalfe’nin eski iş yerinin de bulunduğu Okula Oğlum Şehit Mustafa Can Kalfe adının verilmesini istiyorum. Bir Şehit annesinin sesini duysunlar.Oğlumun adının yaşatılmasını istiyorum dedi.