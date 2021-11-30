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Ağcalı kavşağı Adana yoluna bağlanıyor

Büyükşehir Belediyesi Ağcalı Kavşağı’nı Adana Yolu’na bağlıyor. 10 Milyon TL’lik yatırımla 4 kilometre uzunluğunda ve 55 metre genişliğinde yeni bir bulvar inşa ediliyor.

Ağcalı kavşağı Adana yoluna bağlanıyor

Ağcalı kavşağı Adana yoluna bağlanıyor

Büyükşehir Belediyesi Ağcalı Kavşağı’nı Adana Yolu’na bağlıyor. 10 Milyon TL’lik yatırımla 4 kilometre uzunluğunda ve 55 metre genişliğinde yeni bir bulvar inşa ediliyor.

30 Kasım 2021 Salı 16:33
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dev ulaşım yatırımlarıyla şehir içi trafik yüküne kalıcı çözümler üretiyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce bir süre önce start verilen Güney Çevre Yolu’nda çalışmalar aralıksız sürüyor. Toplamda 10 Milyon TL’lik yatırımla yapımına başlanan 4 kilometre uzunluk ve 55 metre genişlikteki yeni arterde zemin hazırlıkları gerçekleştiriliyor. İlk etabında Ağcalı Kavşağı’ndan Adana Yolu istikametine transit erişim imkânı sunacak projeyle, şehirlerarası geçişler kentin dışından sağlanmış olacak. Hayata geçirilecek projeyle Madalyalı Kavşak’ın trafik yükünde de önemli bir rahatlama olacak.

Trafik Yoğunluğu Azalacak

Başlatılan çalışmalarla ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehir genelinde yol yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda Ağcalı Kavşağı’nın altında yeni bir projeye daha başladık. 10 Milyon TL’lik yatırımla Ağcalı Kavşağı ile Adana Yolu’na yeni bir bağlantı açıyoruz. 4 kilometre uzunluğunda ve 55 metre genişliğinde olacak yeni bulvarda Adana Yolu’na ulaşım transit sağlanacak. Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu ile de entegre olacak projemiz, Madalyalı Kavşak’taki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak” ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Ağcalı Kavşağı Adana Yoluna Bağlanıyor
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