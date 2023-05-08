Ahmet Çabukel, ‘14 Mayıs’ta gençler iktidara gelecek’

Çabukel, “Gençlerimiz, özellikle Z Kuşağı dediğimiz nüfusumuz, maalesef ki doğduğundan beri her tür sıkıntıyı yaşadı. Gençlerimizin görmedikleri sorun, yaşamadıkları zulüm kalmadı. Bu sorunların tek sorumlusu da maalesef ki 21 yıllık iktidarda olan AK Parti ve son çeyrekte ona koltuk çıkan küçük ortağıdır. Yıllardır gençlerimizi görmezden gelen, gençlerimizin çağrılarına kulak tıkayan iktidar, şimdi oy sıkıntısı yaşayınca gençlerin peşine düştü. Ama gençlerimiz, kendilerine ceza gibi bir hayatı layık gören iktidar ve eklenti ortaklarına 14 Mayıs’ta ‘Avucunuzu yalarsınız’ diyecek. 14 Mayıs’ta iktidarı gençlerimiz belirleyecek ve gençlerimiz iktidara gelecek” dedi.

“İKTİDARI GENÇLER BELİRLEYECEK!”

Çabukel, seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraşlı gençlerle bir araya geldi. Siyaset ve gençlik temalı gerçekleşen programda konuşan Çabukel, İYİ Parti’nin gençlik programını anlattı. Gençlerin siyasetten beklentilerinin karşılanmasının İYİ Parti’yle mümkün olacağını ifade eden Çabukel, gençlerle aynı dili konuşan ve aynı düşünceleri paylaşan siyasetçilerin 28’inci dönemde iktidara geleceğini belirtti. Çabukel, şunları ifadelere yer verdi: “Gençlere söz hakkı dahi vermeyen bir iktidar, bugün Z Kuşağının önemini anlamış. Yemezler! Dertleri sadece gençlerin oyuna talip olmak. Çünkü umurlarında olsaydı 21 senedir gençler için bir şeyler yaparlardı. Ama bunlar gençleri değil; gençlerin oyuyla oturacakları koltukları, sahip olacakları unvanları umursuyorlar. Fakat gençlerimiz kendilerini yargılamaktan başka bir şey yapmayan kötü iktidara 14 Mayıs’ta sandığa giderek en iyi cevabı verecektir. Makam, koltuk ve unvan arzusuyla gençliği diline sakız eden kötü iktidarın hevesi kursağında kalacak. Çünkü gençlerimiz sandıkta bunlara ‘Avucunuzu yalarsınız’ diyecek. 14 Mayıs’ta iktidarı gençler belirleyecek. İktidarın 21 yıldır görmezden geldiği gençlerimiz; daha iyi bir eğitim, daha iyi bir iş, daha iyi bir daha iyi bir gelecek için İYİ Parti’yi iktidara taşıyacak.”

“GENÇLERİMİZİN ÖNCÜ ROL ALMALARINI SAĞLAYACAK HER TÜRLÜ TEDBİRLERİ ALACAĞIZ”

İYİ Parti’nin, gençleri ve gençliği merkeze alan bir parti olduğunu aktaran Çabukel, şöyle konuştu: “Öncelikle ülkemiz gençliğinin eğitiminden istihdamına, sosyal gelişiminden ruhsal gelişimine, sportif yaklaşımından sağlıklı bir birey olarak toplumsal yaklaşımına kadar her alanda ilgili tüm kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarının yer aldığı Ulusal Gençlik Strateji Belgesini hazırlayacağız. Gençlerimizi; ülkesine, milletine, millî ve manevi değerlerine, Atatürk ilkelerine bağlı, hür düşünceli, kendi başına karar verebilen, sorgulayan, bilim ve teknoloji çağının gereklerini kavramış, ahlaklı ve demokratik değerlere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi ve eğitimde, bilimde, teknolojide, sporda, kültürde öncü rol almalarını sağlayacak her türlü tedbirleri alacağız. Gençlerimizin sosyal girişimcilik faaliyetlerini destekleyecek, kişisel potansiyellerini açığa çıkarma ve geliştirme imkânı sağlayacağız.”

“ÜLKE KAYNAKLARINI GENÇLERİMİZ İÇİN SEFERBER EDECEĞİZ!”

Gençlerin uluslararası kurum ve kuruluşlar ile uluslararası iş gücü piyasasında etkin olarak yerini alması, uluslararası alanda rekabet gücü kazanabilmeleri için özel destek programları oluşturacaklarını dile getiren Çabukel, gençlere uluslararası platformlarda yer alabilmeleri için ilgi alanlarına göre her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti. Çabukel, şu açıklamalarda bulundu: “Ülke kaynaklarını, gençliğin yetiştirilmesi ve istihdamı doğrultusunda, ihtiyaç duyulan her alanda seferber edileceğiz ve böylece büyük bir beyin ve emek gücü kaybının önüne geçeceğiz. Sosyal devlet anlayışı ile üniversite eğitimi alan gençlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılayacağız. Gençlerimizin eğitimleri sırasında güvenli, rahat ve uygun ortamlarda kalabilmelerine imkan sağlamak amacıyla Devlet yurtlarını yeterli sayıya ulaştıracağız.”