Ahmet Çabukel, ‘Deprem Bölgesindeki Öğrencilerimize, Eğitimde Fırsat Eşitliği Sağlanmalı’

Türkiye’de mevcut eğitim sisteminin ülkenin doğusuyla batısında, kuzeyiyle güneyinde aynı olmadığını ve öğrencilerin daha ilkokulda eğitimde fırsat eşitsizliğiyle tanıştığını ifade eden Çabukel, deprem bölgesindeki öğrencilerin eşit olmayan fırsatlarda bile eğitim göremediğini belirtti.

2020 yılının başlarında ortaya çıkan pandeminin eğitimdeki fırsat eşitsizliğini ciddi bir şekilde gözler önüne serdiğini ve hükümetin süreci yönetemediği için öğrencilerin gerekli eğitimi alamadığını dile getiren Çabukel, şimdi de Kahramanmaraş depremleri sonrasında hükümetin krizi yönetememesi sonucu öğrencilerin yine ihtiyaç duyduğu eğitimden mahrum kaldığını söyledi.

“ÖĞRENCİLERİMİZ YİNE EĞİTİMDEN MAHRUM KALDILAR”

İYİ Parti Milletvekili Aday Adayı Av. Ahmet Çabukel, “iktidarın, ülkeyi iyi yönetememesinin ceremesini maalesef ki sadece yetişkinler değil aynı zamanda öğrencilerimiz de çekiyor. Bunu en iyi şekilde önce pandemi döneminde sonra 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde gördük. Pandemi döneminde teknolojik yetersizlik, aile ekonomilerindeki dengesizlik ve fırsat eşitsizliği nedeniyle öğrencilerimiz temel düzeyde bile eğitim alamadılar. Çünkü beceriksiz bir hükümet vardı. Şimdi aynı beceriksiz hükümet depremzede öğrencilerimizi de hayal kırıklığına uğrattı. Süreci iyi yönetemedikleri için öğrencilerimiz yine eğitimden mahrum kaldılar” dedi.

“PREFABRİK OKULLARDA EĞİTİM BİR AN ÖNCE BAŞLAMALI!”

Depremin verdiği hasar nedeniyle birçok okul binasının eğitime elverişsiz olduğuna dikkat çeken Çabukel, prefabrik okullar kurularak eğitime bir an önce başlanması gerektiğini söyledi. Çabukel, şöyle konuştu: “Depremden önce de Kahramanmaraş’ta eğitim okul ve derslik yetersizliği nedeniyle taşımalı olarak yapılıyordu. Depremde zarar göre okulları da hesaba katarsak okul ve derslik ihtiyacının daha da arttığını görüyoruz. Bu nedenle ihtiyaca cevap verecek en iyi çözüm prefabrik okulların kurulmasıdır. Kalıcı ve daha güvenilir okullar inşa edilene kadar veya depremde hasar gören okullar yeniden sağlıklı eğitim verir duruma gelene kadar prefabrik okullarla öğrencilerimize ihtiyaç duyduğu eğitim verilmelidir. Bununla birlikte 6 Şubat’tan itibaren eğitim göremeyen öğrencilerimizin, depremden etkilenmeyen illerdeki öğrencilerle fırsat eşitliği yakalaması için yaz okulları ve kursları düzenlenerek eğitim açığı kapatılmalıdır.”

İYİ Parti’nin Kahramanmaraş’ta üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için 3 büyük çadır sınıfları faaliyete geçirdiklerini ifade eden Çabukel, çok fazla öğrencinin çalışma ortamlarına ihtiyacı olduğunu söyledi.

“İYİ PARTİ İKTİDARINDA ÖĞRENCİLERİMİZ İYİLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM SİSTEMİYLE TANIŞACAK!”

İYİ Parti’nin eğitim alanındaki politikalarına da değinen Çabukel, İYİ’leştirilmiş Eğitim Sistemiyle eğitimdeki tüm eksiklikleri gidereceklerini aktardı. Çabukel, şunları kaydetti: “Biz, İYİ Parti iktidarında, 21’inci yüzyılın gereksinimlerine ve zamanın ruhuna uygun olarak; bugün sadece bazı çocukların sahip olduğu fırsatlara tüm çocuklarımızın sahip olduğu, adil bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Zorunlu eğitim çağındaki çocuklarımızın eğitimlerine açık, ortaokul ve liselerde değil, örgün olarak devam etmelerini sağlayacağız. Ezber temelli eğitimden, beceri temelli eğitime; sınav odaklı eğitimden, süreç odaklı eğitime geçeceğiz. Liyakat esasına uygun bir şekilde, görevlendireceğimiz müfettişlerimizle; devlet okulları, özel okullar ve kurslar ile bakanlıklara bağlı eğitim kurumlarının ve belediyelere bağlı, her türlü eğitim faaliyetinin eğitim politikaları ile tutarlılığını, sıkı biçimde denetleyeceğiz. Görevdeki öğretmenlerimize; mesleki gelişim, akreditasyon, sertifika programları, dijital beceri, uzaktan eğitim teknolojilerinin etkin kullanımı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili konularda, hizmet içi eğitimler vereceğiz. İyileştirilmiş Eğitim Sistemi’yle birlikte nitelikli insan kaynaklarının yetiştirilmesi ihtiyacını karşılamak üzere orta öğretimi yeniden yapılandıracağız. İş arayan değil, iş kuran ve istihdam edilen mezunlar için; Mesleki ve teknik eğitimi öğrencilerimizin ilgi, istek ve becerilerine göre sektörün ihtiyaçlarını da dikkate alarak yeniden yapılandıracağız. İYİ Parti iktidarında; öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, disleksi, hiperaktivite ve otizm gibi sorunları olan çocuklarımızın, eğitim ve öğretime uyumu için özel eğitim hizmetlerinin, kapsamını ve niteliğini geliştireceğiz.”