Ak Kadınlar Mutfak Müzesi ve Dulkadiroğlu Konağı’nı Ziyaret Etti

Kahramanmaraş’ı ziyaret eden AK Parti Hatay Kadın Kolları üyeleri, Dulkadiroğlu Mutfak Müzesi ve Dulkadiroğlu Konağı’nı gezerek şehrin tarihi ve kültürü ile ilgili bilgiler aldı. Mutfak Müzesi’ne hayran kaldıklarını ifade eden misafirler, bölgenin mutfak kültüründe çok ortak noktası olduğunun altını çizdi.

Dulkadiroğlu Konağı’nın tarihi ve içerisindeki kültürel faaliyetlere değinen misafirler, altında bulunan roma dönemi kalıntılarına da hayran kaldı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mutfak Müzesi ve Dulkadiroğlu Konağı’nın yoğun bir şekilde ziyaret edildiğini ifade eden Başkan Okay, “Şehrimize gelen tüm misafirlerimizi Mutfak Müzesi ve Dulkadiroğlu Konağı’nda ağırlıyoruz. Şehrimizin tarihini ve kültürünü yansıtan bu güzel mekanın dolup dolup taştığını görmek bizleri ayrıca memnun ediyor. Hatay’dan şehrimize gelen partimizin kadın kolları da burayı gezdi. İnşallah bu ziyaretten keyif almışlardır. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”