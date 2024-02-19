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Ak Parti Elbistan Belediye Başkan adayı belli oldu!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekilmesinin ardından yerine gelen isim açıklandı.

Ak Parti Elbistan Belediye Başkan adayı belli oldu!

Ak Parti Elbistan Belediye Başkan adayı belli oldu!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekilmesinin ardından yerine gelen isim açıklandı.

19 Şubat 2024 Pazartesi 09:48

Abdullah Yener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adaylıktan çekildiğini belirtmişti.

Adayın çekilmesiyle birlikte yeni Elbistan Belediye Başkan Adayı Ecz. Murat Mercan olarak açıklandı.

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Ak Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Belli Oldu!
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