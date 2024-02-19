Ak Parti Elbistan Belediye Başkan adayı belli oldu!

Abdullah Yener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adaylıktan çekildiğini belirtmişti.
Adayın çekilmesiyle birlikte yeni Elbistan Belediye Başkan Adayı Ecz. Murat Mercan olarak açıklandı.
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekilmesinin ardından yerine gelen isim açıklandı.
Abdullah Yener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adaylıktan çekildiğini belirtmişti.
Adayın çekilmesiyle birlikte yeni Elbistan Belediye Başkan Adayı Ecz. Murat Mercan olarak açıklandı.