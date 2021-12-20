Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta Kahramanmaraş’ta

Usta, Kahramanmaraş'ta partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı sonrası gazetecilere, ülkenin, partilerinin ve teşkilatın daha da güçlenmesi için ellerinden gelen çabayı ve gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gecesini gündüzüne katarak yaptığı çalışmalar sonucu Türkiye'yi daha ileriye taşıdıklarını ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"20 yıllık iktidarımız boyunca Türkiye'de yaşanan bütün değişimleri, verilen çabanın ve emeğin temelinde teşkilatın mayasının olduğunu, bunların Cumhurbaşkanı'mızın çalışmaları neticesinde olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye'nin değişiminde rol alan ve bugüne kadar emek vermiş, şu anda aktif siyasette olsun veya olmasın bu davaya gönül vermiş, her kim varsa eğitimci olarak teşkilatımızla bir arada olması için çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimize bu ülkede nelerin yaşandığını ve bundan sonrası için hedeflerimizin neler olduğunu belirttiğimiz çalışmalar. Ümit ediyoruz ki hem Kahramanmaraş'ta hem de tüm Türkiye'de devam eden teşkilat çalışmalarımız ve eğitim faaliyetlerimizle birlikte gücümüze güç katarak 2023 hedeflerimize durmadan, yorulmadan, aşkla, şevkle devam edeceğiz."

Programa eğitimci olarak katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da hazırlanan programın gayet güzel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin istikbali ve istiklalini, AK Parti'nin geleceği ile doğru orantılı gördüğünü anlatan Yıldız, "Karamsar hava oluşturmak isteyenlerin hangi gerçekçe ile olursa olsun, doğru bir ortamda olmayacağını, bizim bütün değerlerimizle bunları gerçekleştireceğimizi, değerlerimizden uzaklaşmadan onlarla hemhal olup bu başarıyı sürdüreceğimize olan inancımı bir kez daha buradan vurguluyorum." diye konuştu.