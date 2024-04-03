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Ak Parti İl Başkanı Doğan, “Ak parti olarak sorumluluğumuzun farkındayız”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, 31 Mart’ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha göstermiştir diyen AK Parti İl Başkanı Doğan, vatandaşların verdiği karara saygı duyduklarını ifade etti.

Ak Parti İl Başkanı Doğan, “Ak parti olarak sorumluluğumuzun farkındayız”

Ak Parti İl Başkanı Doğan, “Ak parti olarak sorumluluğumuzun farkındayız”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, 31 Mart’ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha göstermiştir diyen AK Parti İl Başkanı Doğan, vatandaşların verdiği karara saygı duyduklarını ifade etti.

03 Nisan 2024 Çarşamba 10:39

Kahramanmaraş'ta 621 bin seçmen 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sandık başına giderek oyunu kullandı.

Kahramanmaraş’ta sandığa katılım oranının yüzde 79.31 olarak gerçekleştiğini ifade eden AK Parti İl Başkanı Doğan, “Vatandaşlarımızın sağduyusu, hoşgörüsü ile şehrimizde hiçbir olay yaşanmadan demokrasimizin en temel gününü geride bıraktık. Öncelikle alınan sonuçların Ülkemize, şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 22 yıldır AK Parti olarak girdiğimiz 18’inci seçimi de geride bıraktık. Kahramanmaraşlı vatandaşlarımız tüm Türkiye’de olduğu gibi sözünü sandıkta söyledi. Bu güne kadar milletimizin takdirini baş tacı etmekten, tebrik etmekten, kabul etmekten, vatandaşlarımızın iradesine boyun eğmekten geri durmadık. Vatandaşlarımızın iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz. Kahramanmaraş’ta sandık sonuçlarıyla birlikte kayıplarımız oldu. Elbette şehrimizde yaşanan bu gerilemenin sebeplerini masaya yatıracağız. Kaybettiğimiz, geriye düştüğümüz her yerde, sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde yapacağız. Ama hiçbir zaman milletimizin kararına saygısızlık etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin de ifade ettiği gibi milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif bir şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak, gerekli adımları mutlaka atacağız.

AK Parti olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Yeni bir süreç artık başladı. AK Partimize gönül veren, tercihini AK Parti’den yana kullanan tüm seçmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Cumhur İttifakı ortağımız MHP teşkilatlarımızın her ferdine teşekkür ediyorum. Artık 4 yıldan fazla bir süre seçim olmayacak. Bu sürede kırılan gönüllerin yeniden kazanılması için başta şahsım olmak üzere tüm kademe teşkilatlarımız kapı kapı gezmeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanımız Hanifi Toptaş, Afşin Belediye Başkanımız Koray Kıraç ve Andırın Belediye Başkanımız Ahmet Sinan Gökşen ile AK Parti belediyeciliğini her zaman olduğu gibi bundan sonrada sürdüreceğiz.

Asrın felaketinin merkezinde bulunan Kahraman şehrimizin ihyası, yeniden inşası için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışacağız. Partimizin kurulduğu günden bu güne vurguladığımız eser ve hizmet belediyeciliğini Kahramanmaraş’ımızda sürdürmeye devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum.” İfadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ak Parti İl Başkanı Doğan“Ak Parti Olarak Sorumluluğumuzun Farkındayız”
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