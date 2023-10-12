Ak Parti İl Başkanı Görgel, “Savaşın da bir ahlakı var”

İsrail saldırıları nedeniyle basın açıklaması yapan Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, savaşında bir ahlakının olduğunu belirtti.

Gazze'de acımasızca ibadethaneler, hastaneler ve okulların vurulduğunu söyleyen Görgel şunları kaydetti;

“İsrail’in, 10 Ekim 2023'te ilan ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

sonucunda; çocuk, genç, yaşlı ve kadın erkek 700’ü aşkın kişi hayatını kaybetti,

yüzlerce kişi yaralandı.

Dünya, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden ablukanın altında

yaşayan masum sivillerin acılarını görmektedir. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu abluka,

uzun yıllardır devam eden bir insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluşmuştur.

Gazze halkı, yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmış ve yaşam koşulları her

geçen gün daha da kötüleşmektedir.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan insanlar, temel ihtiyaçlara

erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı

karşıyadır. Ayrıca, Gazze'de ibadethaneler, hastaneler, okullar, hepsi acımasızca

vurulmaktadır.

Bu durum, masum sivillerin hayatlarını tehdit etmektedir. Ateşe benzin dökmenin,

hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası

olmayacaktır. Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam

koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması

gerekmektedir.

Gazze halkı, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki

insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip

olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir.

1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs

olan bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda geç

kaldığımız her gün, maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından

kurtulamayacaktır.

Sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka

uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil katliamdır. Sivilleri

cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın.

Bölgede etkili tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Biz var olan gücümüz ve çıktığı kadar avazımızla Daha Adil Bir Dünyanın Mümkün

olduğuna dair inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz.”